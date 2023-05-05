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紓解報稅資金燃眉之急 新壽保單借款優利最低2%

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
針對5月報稅季，新光人壽推出「金兔年貸Ⅱ」保單借款優惠利率最低2%。圖/新光人壽提供
針對5月報稅季，新光人壽推出「金兔年貸Ⅱ」保單借款優惠利率最低2%。圖/新光人壽提供

5月報稅季已至，自去年以來，物價持續攀升，讓許多民眾可運用資金變得捉襟見肘，新光人壽推出「金兔年貸Ⅱ」台幣保單借款專案，提供保戶彈性資金運用，緩解燃眉之急。

新光人壽表示，自即日起至2023年6月16日止，針對收費管道為非派員的新台幣保單，提供一年期優惠借款利率，線上、線下優惠利率分別為2.0%與3.0%，保戶可善加利用調度資金，讓生活及資金運用更具靈活性。

新光人壽表示，對於有資金需求的保戶而言，保單借款具備手續簡便、撥款快速、毋須徵信、免擔保人、免開辦費等優點，專案固定期間的優惠利率，更可節省可觀的利息支出。

為實現ESG永續經營，推動環境保護、減少紙本作業，新壽提供會員專區線上借款最低2.0%的優惠借款利率，有需要者可多利用 ，不但方便快速且全年不打烊的會員專區線上借款服務（限要被保險人同一人），在家不出門即可完成。

保單 新光人壽 新台幣

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