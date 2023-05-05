連3年實質利率為負 央行鷹派理事示警

中央銀行昨天公布今年首季理監事會議事錄摘要，儘管全體理事一致同意升息半碼（○點一二五個百分點），但鷹派理事仍呼籲，央行應盡量與國際間央行採取一致作法，即以一碼作為貨幣政策利率的調幅，同時也應關注台灣實質利率連三年為負造成的影響。

央行自去年三月以來五度升息，累計升息幅度達三碼。央行昨天公布首季理監事會議的議事錄摘要，一位鷹派理事指出，回顧二○○○年以來央行貨幣政策決策模式，升息時似乎比較謹慎，在早期經濟成長率高且失業率低的部分期間，央行持續以半碼的速度調整政策利率，在全球各國央行政策利率調整上並非常態，此作法可能會造成台灣長期低利率，落入流動性陷阱。

他建議，未來國內外經濟開始穩定成長，央行應盡量與國際間央行採取一致的作法，即以一碼作為貨幣政策利率調整幅度。

另一位理事認為，當前國際金融環境，不確定性愈來愈高；同樣事件的考量也因時間不同，調整利率的幅度自然也不同。近期歐美銀行危機事件顯示，金融穩定性問題將衝擊其他相關國家，我國屬小型開放經濟體，易受國際經濟金融情勢影響，未來國際市場所受影響仍存有不確定性，將影響央行未來貨幣政策的方向。利率調整幅度在不同環境下無法比較，無法用同一個標準來看之前跟現在調整幅度是大或小，這或許是將來需思考的議題。

有一位理事指出，名目利率不是決策的考量，實質利率才是；實質利率在消費、投資、銀行借貸等活動均扮演重要的角色。央行本次升息半碼，雖有助縮小負利率的幅度，但台灣實質利率連續三年為負，應關注對經濟金融的影響。