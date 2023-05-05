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學者：央行六月可能按兵不動

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

美國聯準會宣布升息一碼，並暗示升息循環可能結束，台經院六所所長吳孟道指出，美國聯準會升息尾聲意味台灣央行外部資金外流壓力相對小，此時央行主要關切會是國內經濟表現，目前國內景氣氛圍普遍不佳情況下，若央行六月再升息，會引起預期心理效果，消費、投資會更保守，相信央行會以不變應萬變，按兵不動可能性高。

中研院經濟所研究員周雨田則說，核心物價居高，且電價調漲的效應還在發酵，可能支持民眾的通膨預期，不能掉以輕心。他表示，國內經濟放緩確實增添央行決策難度，但通膨議題還未解決，央行應視經濟數據而定，不須過早排除升息的選項。

聯準會會後聲明暗示暫停升息，但吳孟道表示，市場認為經濟衰退疑慮高，判斷聯準會不只不會升息，甚至七月就會降息，九月、十一月還會再降。無論不再升息或是會降息，對央行來說，外部指標壓力小很多，不必太擔心利差導致資金外流。

至於內部因素，他說，央行關切重點是經濟與物價。目前經濟情勢比較令人擔心，連主計總處都將今年全年ＧＤＰ成長率下修到百分之一點六七，如果央行又升息，豈非觸犯眾怒？其次，經濟學上觀察升息效應的滯後性，通常認為最快會在升息後九個月，慢則廿四個月後出現升息衝擊，平均約是一年多，以美國去年三月開始升息，今年第三、四季會開始顯現在實體經濟衝擊，所以今年果然開始出現外需疲軟。

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