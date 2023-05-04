肥貓現形！418家上市櫃公司需揭露前五名酬金最高主管

依金管會規定，只要符合近三年財報曾虧損、或公司治理吊車尾，這兩項指標的上市櫃公司，需在股東會年報強制揭露、個別前五名酬金最高主管。據統計，去年有418家上市櫃公司公司治理都吊車尾或曾變更交易方式，換言之，至少有418家上市櫃公司在2022年年報得揭露前五名肥貓主管。

所謂個別前五名酬金最高主管，是指總經理、副總經理、執行長或財務主管等經理人。金管會是在2020年起開始實施此規定，要讓前五名肥貓現形。

證期局主秘黃厚銘說，這是年報上要求揭露，若未揭露，依規定，最重處480萬元罰鍰並要求盡速改進。

為因應2023年股東會陸續召開，金管會今天提醒編制2022年的年報應注意事項。

首先，若符合六大條件之一，就需在股東會年報強制揭露個別董監事、及經理人酬金資訊。

一、近三年度財報曾虧損，二、公司治理評鑑屬最後一個級距，或近年度遭變更交易方式、停止買賣或終止上市櫃。黃厚銘說，若符合這兩項者，還需額外再揭露前五名最高酬金的主管。

據金管會以去年公司治理評鑑結果來看，共有186家上市、及147家上櫃公司，公司治理評鑑是最後一個級距，而又曾變更交易方法、停止買賣、終止上市櫃等共85家。也就是說，光是符合第二項條件者，就有418家。

三、近年度董監事持股成數連續三個月不足，四、近年度任三個月董監事平均設質比率大於50%，五、全體董監事酬金占稅後淨利超過2%且個別董監事酬金超過1,500萬元，六、非主管的全時員工薪資平均未達50萬元。

若以2021年的年報來看，符合上述六項條件者，共有652家上市櫃公司要揭露個別董監事、及經理人酬金資訊，而其中符合前兩項條件、得揭露前五名肥貓者、則有557家、約占了85%，黃厚銘說，可能是因近三年度曾虧損所致。

若以2022年資訊來看，符合第二項公司治理吊車尾或曾被變更交易者，則是418家，得揭露前五名肥貓。

其他如董事長與總經理或相當職務為同一人或互為配偶或一等親屬，今年至今則有522家上市櫃公司，黃厚銘說，2022年的年報也需說明其原因、合理性、必要性及因應措施。