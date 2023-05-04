支付金融看好 前兩大拆轉帳、轉贈點數與開設數位帳戶

資策會產業情報研究所（MIC）公布2022年行動支付消費者調查，針對行動支付發展下一個階段「支付金融」進行意向調查，發現過半台灣用戶（55.5%）曾使用過消費付款以外的支付金融服務。使用的最主要兩大服務為「拆轉帳、轉贈點數（41.6%）」與「開設銀行數位帳戶（24.1%）」，「線上保險、貸款」比率不足5%。

MIC產業分析師廖珈𤫇表示，「拆轉帳」成長7%，預期隨著用戶日常使用頻率持續增加，還有成長空間；而先前各銀行積極推動的開立數位帳戶，需求已逐漸飽和，她認為，支付金融仍位於起步階段，服務多樣性有待發展，但行動支付的多元場景優勢，業者如能由各式消費場景需求出發，發展嵌入式金融服務，有助於其金融合作夥伴提升獲客機會。

資策會MIC進一步調查不同年齡族群使用支付金融的趨勢，發現18-25歲族群曾使用過支付金融的比率高達68.1%，使用「拆轉帳/轉贈點數、開設數位帳戶」比例為全年齡最高；26-35歲曾使用兩項服務比例次高，開設數位帳戶比例與18-25歲相差無幾。

廖珈𤫇表示，調查反映出年輕族群對於新服務的接受度、好奇度高，隨著行動支付服務持續提升多樣性，並朝向超級App趨勢發展，如何讓整體用戶快速適應與親近更多新服務，將是業者發展的關鍵。

資策會MIC調查，用戶未來有意願持續使用或開始使用的前五大服務，前兩名仍為「拆轉帳/轉贈點數」與「開設數位帳戶」。可注意到「財務管理、先買後付、跨境支付」皆有超過兩成用戶反映有需求，「投資理財、線上保險、跨境匯款」也超過一成，這些服務都是未來業者發展差異化的關鍵。

觀測不同年齡層未來使用意願與需求，資策會MIC表示，18-55歲族群的前兩大需求與整體一致，皆為「拆轉帳/轉贈點數」與「開設數位帳戶」，唯有56-65歲族群的第二大需求為「先買後付」，比率突破三成。另外，約有兩成46-65歲族群未來對於「投資理財」功能有使用意願，另有高達65%的18-25歲族群對「拆轉帳」需求度高，其「開設數位帳戶」未來使用意願（36%）也是全年齡最高。