快訊

涉勾結詐團派出所前所長起底 曾偷前女友30萬遭判刑、還酒駕撞車

勾結詐團洩辦案進度 寧夏派出所所長葉育忻聲押獲准

Fed升息1碼 國泰世華：有望暫停升息「今年降息可能性不大」

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
Fed宣布升息1碼，國泰世華銀行認為，會後聲明透露本次升息後有望暫停升息。圖/資料照片
Fed宣布升息1碼，國泰世華銀行認為，會後聲明透露本次升息後有望暫停升息。圖/資料照片

美國聯準會（Fed）於當地時間5月3日宣布升息1碼，將利率上限升至5.25%，並維持現行縮表計畫。國泰世華銀行（5835）認為5月升息1碼後，有望暫停升息。

主要考量原因有：

一，鮑爾先前提出暫停升息的條件之一，升息至實質利率翻正的目標已達成，最新政策利率區間5-5.25%，大幅高於3月PCE 4.2%及核心PCE 4.6%。

二，近兩個月的銀行事件可能造成公司或個人的信用情勢收緊，進而產生類似升息的影響將持續。

三，3月以來公布的經濟數據大致符合預期，故預期Fed政策路徑應與3月點陣圖差異不大。

然今年是否有降息空間？條件是什麼？國泰世華表示，參考1994年以來四次升息的經驗，升息屆頂後，平均維持政策利率不變達8.5月後才降息。

考量目前通膨仍高於前四次暫停升息時的水準，且失業率也是處於歷史低位，意味通膨不易快速回到Fed目標外，也隱含今年降息可能性並不大。但若下半年遇到景氣或通膨快速下滑的情境，則不排除有降息可能。

升息 降息 國泰世華

延伸閱讀

Fed升息一碼 債券ETF避險需求增 震盪格局關注高股息ETF

聯準會升息來到尾聲 學者估台灣央行6月按兵不動

Fed救不了 ！白宮：美債務違約將失800萬工作 股市腰斬

Fed決策和鮑爾記者會說了什麼？五大重點一次看

相關新聞

高利時代下 如何布局多元資產？

利率不可能輕易回到2022年之前的低水準了！這大概是今年充滿不確定性的市場中，最具共識的一件事情，當美國聯準會（Fed）1年內利率狂升19碼，低廉資金不再，全球正式步入高利時代，投資容錯空間壓縮，投資人該如何配置資產，才能賺足獲利，避免淪為高壓利率之下的受災戶？

美鷹派升息告終、股匯雙漲 新台幣匯率升8分 收30.666元

美國聯準會升息1碼，鷹派升息基調將畫下句號，符合市場預期，激勵非美貨幣升值，新台幣匯率今（4）日升值8分，收30.666...

Fed升息1碼 國泰世華：有望暫停升息「今年降息可能性不大」

美國聯準會（Fed）於當地時間5月3日宣布升息1碼，將利率上限升至5.25%，並維持現行縮表計畫。國泰世華銀行（5835...

安聯人壽攜手歐洲工商管理學院 培育國際級業務員

安聯集團亞太區（AZAP）宣布與知名商學院歐洲工商管理學院（INSEAD）成為合作夥伴，共同成立一個具認證資格的培訓學程...

im.B不只是龐氏騙局…台大財金系也被騙百萬！二胎放款即便有不動產當擔保品也「必知的事情」

半夜滑手機，塗鴉牆終於推給我最近新聞熱頭上的im.B借貸平台苦主影片《台大財金畢業又怎樣？被騙271萬...》，早上和朋友聊了一下，加上看了幾篇見解都覺得搔不到癢處，想想還是決定花點時間給大家幾個基本概念。

元大金控獲遠見ESG 企業永續獎 實踐永續作為

元大金控（2885）呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，將環境、社會、公司治理(ESG)理念融入企業文化與營運策略，實踐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦