Fed升息1碼 國泰世華：有望暫停升息「今年降息可能性不大」

美國聯準會（Fed）於當地時間5月3日宣布升息1碼，將利率上限升至5.25%，並維持現行縮表計畫。國泰世華銀行（5835）認為5月升息1碼後，有望暫停升息。

主要考量原因有：

一，鮑爾先前提出暫停升息的條件之一，升息至實質利率翻正的目標已達成，最新政策利率區間5-5.25%，大幅高於3月PCE 4.2%及核心PCE 4.6%。

二，近兩個月的銀行事件可能造成公司或個人的信用情勢收緊，進而產生類似升息的影響將持續。

三，3月以來公布的經濟數據大致符合預期，故預期Fed政策路徑應與3月點陣圖差異不大。

然今年是否有降息空間？條件是什麼？國泰世華表示，參考1994年以來四次升息的經驗，升息屆頂後，平均維持政策利率不變達8.5月後才降息。

考量目前通膨仍高於前四次暫停升息時的水準，且失業率也是處於歷史低位，意味通膨不易快速回到Fed目標外，也隱含今年降息可能性並不大。但若下半年遇到景氣或通膨快速下滑的情境，則不排除有降息可能。