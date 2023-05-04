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存股族轉抱台股ETF 元大00713三月大增逾萬名定期定額投資戶

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

受景氣及投資損失影響，包括金融業在內的多家上市櫃公司的股利普遍縮水，但另一方面存股族已找到新出口，更大力擁抱ETF，其中元大高息低波00713在三月大增逾萬名定期定額投資戶，月增率更高達近8成。

元大投信團隊分析，多家台股ETF相繼加碼一年內的配息次數，例如，截至4月底，國內共有40檔台股ETF掛牌，有26檔為一年多次配息，當中又有14檔為季配息，因此已成台股ETF最大勢力，而當中又以 00713成長力道最強。

上述資料為引述證交所最新公布的3月ETF定期定額交易戶數統計，00713單月大增近8成，為排行榜月增幅第一，元大分析，統計自該檔ETF在2022年5月首次進榜以來，不到一年時間定期定額交易戶數已從第19名驟升至第6名，成長速度超越5G、越南、電動車、陸股等多檔ETF，凸顯季配高股息ETF吸引力。

00713自2022年9月正式改為季配息，並納入收益平準金機制後，在高息優勢加上低波動設計帶動下，買氣更旺，每逢除息月份就可見投資人數呈階梯式成長，也吸引存股族納為定期定額優先加碼標的，3月定期定額人數大增萬人，月增幅79.2%遙遙領先，尤其連三季季配年化7%水準，元大認為該報酬率是吸引投資人買進的重要誘因。

元大投信引述證交所公布的最新資料指出，3月多檔ETF定期定額人數普遍成長20%以上，而半導體、越南等主題ETF成長幅度都在20%以下，顯見國人股票資金從主打海外標的ETF回流台股。

另據證交所統計，元大投信旗下最熱門的五大定期定額名單：0050、0056、00713、元大臺灣ESG永續(00850)、元大S&P500(00646) 每月定期定額交易戶數合計39.6萬人，已佔前20大名單人數76.1萬人過半，可說穩坐台股ETF之冠。

對於小資族投資ETF，元大投信表示，不過進場時點對於一般投資人而言具有難度，每月可運用資金也有限，搭配定期定額，可避開全部資金一次「買在高點」的疑慮，隨時可以開始的小額分批進場方式，非常適合小資族，尤其目前國內已有超過兩百檔ETF可選擇，ETF本身投資一籃子標的，達到分散風險作用，不需自己花時間挑選標的，就能參與市場行情；至於挑選ETF的名單，元大投信則建議可以參考證交所每月公布的ETF定期定額交易戶數排名，上榜名單多為市場接受度高之標的。

另一方面元大投信也特別提醒，投資人參加配息時，除應關注ETF配息率是否與追蹤指數息率差異太大，參加配息時也要留意配息率不代表報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。

ETF 元大投信 定期定額

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