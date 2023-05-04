安聯人壽攜手歐洲工商管理學院 培育國際級業務員

安聯集團亞太區（AZAP）宣布與知名商學院歐洲工商管理學院（INSEAD）成為合作夥伴，共同成立一個具認證資格的培訓學程，改造及提升壽險業務員的銷售技能。

此為期六個月的課程為一個績效導向的資格認證班，旨在表揚和獎勵亞洲七大市場中表現優異的業務菁英。同時為精進壽險業務部門中，具有證照資格的業務員之技能，提供一個徹底顛覆以往的學習體驗。此學程是由安聯和歐洲工商管理學院共同構想、量身打造，授課內容採取線上和實體面對面的混合方式，進行培訓。

透過本課程，業務員將有機會接觸到世界一流的教授、專題演講人、行業從業者等。課程涵蓋各種主題，從組織領導、客戶管理到市場營銷、銷售及業務策略等。業務員也能藉由有效的教學方法與亞太區中的同業互動聯繫，相互學習擴展人脈關係。這種創新的方法旨在為學員提供一種全方面的專業發展體驗，並加快成就行業中的新一代領袖。

本學程由安聯集團亞太區完全贊助。課堂主要是為業務員提供最新的技能和知識，令他們得以在快速演變的行業中保持領先地位 。業績最好的學員還有機會在法國歐洲工商管理學院校園完成培訓課程，並在那裡與校友交流學習經驗，獲得真正的全球教育體驗。

此前所未見的培訓課程，即將在中國大陸、印尼、馬來西亞、菲律賓 、斯里蘭卡、台灣和泰國展開。

安聯人壽總經理林順才指出，在安聯亞太區的資源挹注下，將會更積極培育新人並留住既有的人才，安聯人壽將評選績優百萬領袖創業菁英HAA 、MDRT Elite頂尖業務高手等，前進歐洲第一名的商學院–歐洲工商管理學院（INSEAD）進修，透過世界頂尖商學院的培訓，拓展國際視野，發展業務菁英團隊朝組織快速成長。