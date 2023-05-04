金管會領軍銀行 阻詐逾8千件、43.81億元

詐騙氾濫，外界關注政府跨部會打詐成效，對此金管會4日指出，已在今日的行政院會報告「新世代打擊詐欺策略行動綱領」1.5版阻詐面向精進措施，並特別舉出統計指出，在攔阻非法金流面向，打詐行動綱領已有初步成效，金融機構透過臨櫃關懷客戶提問，於去年已攔阻7979件，攔阻金額達42.41億元，此外去年8月導入的「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」，亦成功攔阻135件，金額1.4億元，合計已成功阻詐逾8千件、43.81億元。

為展現政府打擊詐欺犯罪決心，行政院去年7月核定「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，透過「識詐」、「堵詐」、「阻詐」、「懲詐」四大面向推展跨部會合作，共同打擊詐欺犯罪，以達到保護民眾財產安全與降低犯罪損害的目標，其中阻詐面為防阻贓款流向，由金管會偕同數位發展部、經濟部、交通部、財政部等8個部會共同擘劃相關策略。

為提升政府防制詐欺犯罪能量，行政院今年2月召開治安會報，宣示將投入更多資源，推動打詐行動綱領1.5版，以積極提升政府打擊詐欺犯罪成效，阻詐面向各部會亦推出精進措施，重點包含：（1）強化申請約定轉帳防詐措施、（2）納管虛擬資產交易平台業者、（3）就源處理網路假投資廣告、（4）遊戲點數防詐鎖卡及內控機制、（5）第三方支付業者建立客戶審查機制及（6）金融機構辦理全台走透透宣導活動。

身為阻詐的主辦機關，金管會指出，阻詐面主協辦機關將按打詐行動綱領1.5版指引，推動各項防制詐騙措施，持續強化金流安全，保障合法經濟。

金管會並強調，金融機構是金融市場上資金供給與需求的重要媒介，金融機構執行金融詐騙與洗錢防制等相關措施，是為保障所有合法經濟及金融活動能夠順暢運行，將透過各項防詐精進措施，更有效攔阻非法詐欺金流，減少民眾財產損失，保障合法經濟，健全我國產業發展。