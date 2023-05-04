又一家美國銀行爆雷？Fed決議不降息 Q2台股靠內資

美國聯準會（Fed）在今（4）日凌晨宣布再升息1碼、並暗示暫停升息後，大型法人機構指出，Fed目前利率政策顯示Fed沒那麼鷹，但仍要看經濟數據來決定是否暫停升息，雙率走低似乎反應資金保守，美股全面走跌。

根據多家法人機構的彙總，此次Fed會後聲明與主席鮑爾記者會的重點，包括，一、暗示暫停升息重點；二、抗通膨還有很長的路要走重點；三、經濟衰退可能性低；四、今年不太可能降息重點；五、銀行系統壓力可能導致信貸緊縮通膨和經濟造成壓力；六、擔憂美債違約，美國可能於6月1日觸及債務上限。

在Fed仍強調今年降息不在目前選項中，美股回檔，在盤後電子盤部分，道瓊、標普仍在回檔，但那斯達克翻紅、但僅上漲0.06%；在美股正常交易時段，又一家地區銀行PACW盤後重挫58%，市場正在關注後續發展，並顯示金融擔憂仍在持續。

分析師表示，Fed決議目前仍維持不降息的立場，對台股的影響就是外資將持續觀望，新台幣難有大行情，雖美國經濟數據近期表現不佳，但Fed的不降息給美元畫了底線，所以美元大跌不易，台股第2季資金要靠內資。