快訊

打詐淪口號！派出所長收賄100萬 幫詐團首腦查個資、洩辦案進度

美國又一家銀行搖搖欲墜 PacWest盤後大跌60%考慮出售

新光金改選能否變天？ 吳東亮還要闖過三道防線

又一家美國銀行爆雷？Fed決議不降息 Q2台股靠內資

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
美國聯準會（Fed）。路透
美國聯準會（Fed）。路透

美國聯準會（Fed）在今（4）日凌晨宣布再升息1碼、並暗示暫停升息後，大型法人機構指出，Fed目前利率政策顯示Fed沒那麼鷹，但仍要看經濟數據來決定是否暫停升息，雙率走低似乎反應資金保守，美股全面走跌。

根據多家法人機構的彙總，此次Fed會後聲明與主席鮑爾記者會的重點，包括，一、暗示暫停升息重點；二、抗通膨還有很長的路要走重點；三、經濟衰退可能性低；四、今年不太可能降息重點；五、銀行系統壓力可能導致信貸緊縮通膨和經濟造成壓力；六、擔憂美債違約，美國可能於6月1日觸及債務上限。

在Fed仍強調今年降息不在目前選項中，美股回檔，在盤後電子盤部分，道瓊、標普仍在回檔，但那斯達克翻紅、但僅上漲0.06%；在美股正常交易時段，又一家地區銀行PACW盤後重挫58%，市場正在關注後續發展，並顯示金融擔憂仍在持續。

分析師表示，Fed決議目前仍維持不降息的立場，對台股的影響就是外資將持續觀望，新台幣難有大行情，雖美國經濟數據近期表現不佳，但Fed的不降息給美元畫了底線，所以美元大跌不易，台股第2季資金要靠內資。

Fed 美國聯準會 降息

延伸閱讀

5/4【早晨財經速解讀】停止升息！鮑爾否認2023降息 今年仍有可能不衰退？

巴西前總統波索納洛涉偽造疫苗卡 遭調查

台股避險當沖 一路上衝

中大型股收高 盤面亮點

相關新聞

借貸平台詐騙案 波及銀行

不動產借貸媒合平台im.B以「假債權、真吸金」詐騙25億元，傳有5,000名受害人，金管會以違反《銀行法》不當吸金移送，...

報稅季登場 富邦證券推「富邦便利貸」用股票就能線上借現金

隨著5月報稅季節來臨，富邦證券推出不限用途款項借貸的「富邦便利貸」，讓投資人不必再賣股繳稅！富邦證券表示，投資人只要開立...

新光金改選 外資、散戶成關鍵

新光金控改選是今年六月股東會旺季最受關注的焦點之一，據熟悉新光金股東結構的市場人士指出，持股六百張以下的小股東，占全體股...

新安東京總座林榮泰請辭

防疫險理賠告一段落，卻又傳出產險總經理下台。新安東京海上昨（3）日公告，總經理林榮泰請辭獲准，新任者賴麗敏擬於6月1日生...

一年期定存單標售 搶搶滾

市場游資多，為了去化餘裕資金，中央銀行昨（3）日標售1,400億元的364天期定存單，市場搶標，導致得標倍數罕見寫逾二年...

王道銀配息0.38元 優於去年

王道銀行昨（3）日董事會決議去年盈餘分派，決定配發每股現金股息0.38元，優於去年的每股現金股息0.3元，是上市銀行股中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦