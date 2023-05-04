王道銀特別股配0.425元現金股息 擬發次債28億元
王道銀行（2897）董事會決議配發特別股現金股息每股0.425元，並通過發行次順位金融債上限28億元，以利王道銀取得中長期資金以支應未來授信業務成長的資金需求，並維持適當資本適足率。
王道銀今天董事會討論去年盈餘分派股利配發，普通股決定配發每股現金股息0.38元，甲種特別股則是每股0.425元現金股息。另外，董事會也通過將發行次順位金融債額度上限28億元，強化財務。至於發行天期，王道銀董事會決議原則上次順位金融債發行期限不低於5年期，或視需要採無到期日非累積次順位金融債券模式發行。
王道銀指出，發行次債尚須向主管機關申請於獲核准後一年內，視業務需要與時機發行並得分次發行，董事會並通過授權董事長於發行次債時視王道銀實際需要決定相關發行條件。
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