新光金改選 外資、散戶成關鍵

新光金控改選是今年六月股東會旺季最受關注的焦點之一，據熟悉新光金股東結構的市場人士指出，持股六百張以下的小股東，占全體股東比率高達百分之卅八點二四，這也成為非公司派的民股洪士琪、新光金二公主吳欣儒近日出面喊話的訴求對象，「要趕在委託書徵求之前向散戶、游離票爭取支持」。

考量新光金散戶比重高，據了解，非公司派除了已簽下三大券商中的凱基、富邦證券之外，也已簽下業界公認委託書徵求通路的前三大，委託書徵求大王張永祥旗下的全通事務、長龍企管顧問與聯洲企管顧問公司，對這次新光金董事會全面改選展現志在必得的決心，除此之外，連公股體系的多家券商也加入徵求行列。

知情人士說，雙方現在勝負是五五波，外資與委託書徵求結果之外，改選當天「配票者」的功力，都考驗雙方誰能拿下過半席次。

而龍頭券商元大證券在這場新光金改選大戰不僅保持中立，據悉，同屬元大金控體系的元大投信也清查過，旗下兩檔招牌ＥＴＦ○○五○、○○五六，幾乎已沒有新光金的持股部位，也使元大金可全身而退，免去支持新光吳家吳東進、吳東亮兩兄弟任何一方的困擾。

新光金控在業界以盤根錯節的「樹枝狀持股」聞名，但新光金的小散戶占全體股東的比重也相當高，這也使新光金委託書徵求戰打來更為辛苦。

相關人士引述集保公司的最新統計指出，截至四月廿八日，持股新光金在一百張以下的股東占比百分之廿三點六六、持股四百至六百張的股東有近千人，通常持股六百張以下的都被視為散戶股東，以集保的數據計算，扣除持股不到一張的股東，雙方人馬力爭的游離票散戶股東合計卅四萬人，雙方都很在意游離股東的意向。

持有新光金百分之十八點八一股權的外資，也是雙方角力的戰場。知情人士說，台新金目前外資持股百分之廿四點六九，與新光金外資股東有一定重疊度，主要民股洪士琪所屬改革派陣營，實際上真正最有分量的領導者為台新金控董事長吳東亮，據悉台新金總經理林維俊已領軍，先爭取同時持股新光金的外資股東支持。