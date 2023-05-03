跨域、共養、永續 國泰世華獲遠見ESG企業永續獎肯定

國泰世華銀行（2882）2022年依循集團腳步，以「氣候」、「 健康」、「培力」三大面向建構永續策略藍圖，並以行動積極落實藍圖內容。在「培力」議題中，近日以跨域人才發展計畫獲得《遠見》ESG企業永續獎肯定，獲傑出方案「人才發展組楷模獎」。國泰世華銀行總經理李偉正表示，人才發展策略應能要符合組織需求與個人發展，從實作輪調中加大投資人才以發展跨域能力，讓同仁與組織能夠一起轉型前進。

為擴充員工職涯發展機會，國泰世華以「跨域、共養、永續」三大人才發展主軸，啟動「跨域人才價值鏈」，鼓勵員工在職涯中勇於嘗試，累積。首先，以公司經營策略方向，擘畫出各階人才培育發展藍圖，打造「跨域」發展的職涯舞台；其次是強調以人為本，從員工需求出發，輔以數據分析，打破組織藩籬，為員工創造有歸屬感的共學「共養」培育發展體系；最後是建構人才培育永續生態圈，透過系統性的人才發掘、培育及管理計畫，加速組織人才的前瞻性布局。

國泰世華為完善員工發展體驗，依據不同人才發展階段，導入各項資源，結合實務應用場景培養軟硬跨領域技能。針對潛力接班人才不僅安排多元領導力培訓、並搭配更多團隊共學、運用Mentors制度等，讓傳承的不只是專知，而是更多的管理實務與經驗。而針對新世代人才，其在發展階段容易產生對於職涯再探索的渴望與迷惘，也因此藉由更多職涯導航場景，透過職涯諮詢師協助人才了解個人潛力及能力缺口，提供除了主管外的第二意見，協助人才探索多元發展的可能性。

去年啟動計畫後，逾九成納訓人才回饋有助於提升領導力及跨域發展潛能。

在硬體上，國泰世華進一步規劃氛圍輕鬆活潑的共享辦公空間，讓同仁不受空間限制的自由討論交流；同時推出各項證照補助、獎勵措施和相關學習資源，鼓勵員工深耕專業，合計近3年證照獎勵與補助費用已核發近2,000萬，目前行內總證照數逾6萬張，其中，被譽為金融業黃金證照的CFP（國際認證高級理財規劃顧問）證照，已占國內銀行業持證數近15%，表現亮眼。

為提倡環境永續，國泰世華今年亦加強內部永續人才培育，透過「環境永續課程」培訓，提升永續思維並培養跨域專長。

國泰世華更整合內外部學習資源，以一站式「學到飽」概念打造「數位學習方程式」，透過單一入口網站即可享受到多元的學習資源，舉凡各式辦公技能、金融知識、影視剪輯、溝通術等，員工都能透過網路自選學習，系統也會依照修課興趣或是職能必修 ，提供個人化課程推薦，總計去年累計的修課總時數突破35萬，較前年成長近5%。

另外，當同仁於指定平台自主修課達6小時，還可再享有一天學習假。透過打造優良的學習環境，國泰世華盼讓同仁可以更無後顧之憂的深化專業、跨域學習，為企業、同仁培養永續競爭力。