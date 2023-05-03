im.B詐25億 金管會要5家開戶銀行檢討KYC

不動產借貸媒合平台im.B以「假債權、真吸金」詐騙25億元，傳有5000名受害人，金管會今（3）日以違反《銀行法》不當吸金移送，檢調已介入偵辦。金管會掌握，im.B平台往來的5家銀行帳戶餘額僅剩幾萬元，投資人款項恐已多被轉走，5銀行已將im.B帳戶做控管。

金管會已兩路並進，一、投資人投訴並報案後，im.B就會被列為警示戶，二、金管會已要求和im.B往來的這5家銀行，重新檢討當初im.B開戶時，是否有落實KYC（認識你的客戶）。

這5家往來銀行是新光銀、中信銀、國泰世華銀、永豐銀和玉山銀。當初也是im.B平台提供投資人做購買債權的匯款帳戶，若匯款到這5家往來行，可免手續費。

銀行局長莊琇媛說，新光銀已將im.B帳戶列警示戶，其餘4家的im.B帳戶就成了衍生管制帳戶，等於im.B所有往來銀行帳戶已全遭控管，暫時「凍結」。

就目前掌握，這5家銀行的im.B帳戶餘額僅剩幾萬元，換言之，幾乎當初所有投資人的款項都已經被轉走了。

她也說，因爆發im.B平台詐騙事件，金管會已要求這5家往來銀行去檢討當初im.B開戶時、KYC是否有不足的地方，例如為何當初沒有發現im.B是網路借貸平台？後續監控是否有缺失？

im.B借貸媒合平台是金隆科技公司成立，運作模式是由公司幹部擔任原始債權人（借款人）、借錢給需要資金的企業，原始債權人將再債權轉賣給一般民眾，而出資認購債權的民眾可活化閒錢，從利息獲得分潤。

因im.B主打不需管理就有穩定「被動收入」，年息達12%吸引一般民眾投資；近兩個月有民眾拿不到穩定配息，4月中im.B平台負責人出面承認公司做假債權，所募集資金都遭挪用，周轉不靈、無法配息，整起案件才爆發，目前自救會人數已達數千人。

金管會主委黃天牧也坦言，因網路借貸平台非金管會特許事業，出了問題或有糾紛爭議、金融評議中心也不會受理，金管會已在2017年提醒民眾這網路借貸平台可能衍生的風險。