快訊

成功高中畢業考完「集體丟書下樓」震撼畫面曝光 校方說話了

獨／防疫險之亂再讓產險總座下台 新安東京總經理林榮泰請辭

俄羅斯宣稱「烏克蘭暗殺普亭未遂」 連夜派無人機攻擊克宮

im.B詐25億 金管會要5家開戶銀行檢討KYC

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
不動產借貸媒合平台im.B以「假債權、真吸金」詐騙25億元，傳有5，000名受害人，金管會今日以違反《銀行法》不當吸金移送，檢調已介入偵辦。圖／聯合報系資料照
不動產借貸媒合平台im.B以「假債權、真吸金」詐騙25億元，傳有5，000名受害人，金管會今日以違反《銀行法》不當吸金移送，檢調已介入偵辦。圖／聯合報系資料照

不動產借貸媒合平台im.B以「假債權、真吸金」詐騙25億元，傳有5000名受害人，金管會今（3）日以違反《銀行法》不當吸金移送，檢調已介入偵辦。金管會掌握，im.B平台往來的5家銀行帳戶餘額僅剩幾萬元，投資人款項恐已多被轉走，5銀行已將im.B帳戶做控管。

金管會已兩路並進，一、投資人投訴並報案後，im.B就會被列為警示戶，二、金管會已要求和im.B往來的這5家銀行，重新檢討當初im.B開戶時，是否有落實KYC（認識你的客戶）。

這5家往來銀行是新光銀、中信銀、國泰世華銀、永豐銀和玉山銀。當初也是im.B平台提供投資人做購買債權的匯款帳戶，若匯款到這5家往來行，可免手續費。

銀行局長莊琇媛說，新光銀已將im.B帳戶列警示戶，其餘4家的im.B帳戶就成了衍生管制帳戶，等於im.B所有往來銀行帳戶已全遭控管，暫時「凍結」。

就目前掌握，這5家銀行的im.B帳戶餘額僅剩幾萬元，換言之，幾乎當初所有投資人的款項都已經被轉走了。

她也說，因爆發im.B平台詐騙事件，金管會已要求這5家往來銀行去檢討當初im.B開戶時、KYC是否有不足的地方，例如為何當初沒有發現im.B是網路借貸平台？後續監控是否有缺失？

im.B借貸媒合平台是金隆科技公司成立，運作模式是由公司幹部擔任原始債權人（借款人）、借錢給需要資金的企業，原始債權人將再債權轉賣給一般民眾，而出資認購債權的民眾可活化閒錢，從利息獲得分潤。

因im.B主打不需管理就有穩定「被動收入」，年息達12%吸引一般民眾投資；近兩個月有民眾拿不到穩定配息，4月中im.B平台負責人出面承認公司做假債權，所募集資金都遭挪用，周轉不靈、無法配息，整起案件才爆發，目前自救會人數已達數千人。

金管會主委黃天牧也坦言，因網路借貸平台非金管會特許事業，出了問題或有糾紛爭議、金融評議中心也不會受理，金管會已在2017年提醒民眾這網路借貸平台可能衍生的風險。

金管會 詐騙

延伸閱讀

4家國銀涉im.B詐貸案 玉山銀這樣說

im.B詐25億…4銀行往來戶只剩數萬元 金管會兩路並進

債權平台詐騙25億 立委籲第三方管制

富比世最吸金運動員 C羅狂撈42億拔頭籌

相關新聞

獨／防疫險之亂再讓產險總座下台 新安東京總經理林榮泰請辭

防疫險之亂再讓一位產險總座下台。據知情人士透露，新安東京總經理林榮泰請辭已獲事會核准，對此新安東京已發出員工信，宣布接受...

4家國銀涉im.B詐貸案 玉山銀這樣說

網路借貸媒合平台im.B涉詐貸25億，超過千人受害，今（3）日立法院財委會審查遏止投資詐騙廣告的「投信投顧法」修正法案時...

im.B詐25億 金管會要5家開戶銀行檢討KYC

不動產借貸媒合平台im.B以「假債權、真吸金」詐騙25億元，傳有5，000名受害人，金管會今（3）日以違反《銀行法》不當...

兆豐證券照亮幸福 支持國產鳳梨傳遞幸福滋味

現在正值金鑽鳳梨盛產期，兆豐證券本次訂購百箱鳳梨，以實際行動支持果農，鼓勵國人多加採購當季正夯的鳳梨，兆豐證券並將百箱鳳...

星展銀首獲遠見「ESG企業永續獎」首獎 數位創新落實綠色營運

2023《遠見雜誌》「ESG企業永續獎」今（3）日揭曉得獎名單，星展銀行（台灣）首度榮獲「綜合績效外商組」首獎，顯現星展...

新台幣升3.6分 收30.746元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.746元，升3.6分，成交金額8.42億美元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦