快訊

成功高中畢業考完「集體丟書下樓」震撼畫面曝光 校方說話了

獨／防疫險之亂再讓產險總座下台 新安東京總經理林榮泰請辭

俄羅斯宣稱「烏克蘭暗殺普亭未遂」 連夜派無人機攻擊克宮

三面向選績優基金 保障個人權益

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

市場預期美國聯準會（Fed）將升息1碼（即0.25個百分點），有利風險資產表現。基金平台表示，投資人可以善用基金平台的手續費優惠。節省投資成本，也就等於增加投資效益。

國內最大基金交易平台基富通歡慶傑出基金獎、平台基金存量突破1,000億元大關，6月底前開放定期定額、單筆通通零手續費，幫助國人善用共同基金做好人生的財務規劃。另外，再捐贈1,000箱安心蔬果給兒童社福機構，進一步回饋社會。

基富通總經理王浩宇表示，基金獎如同基金界的「米其林指南」，獲獎基金從境內外超過8,000檔基金中，經過層層篩選才能脫穎而出，因此都是萬中選一的優質基金，成為許多投資人的重要參考指標。

想要掌握得獎基金的理財訣竅，王浩宇建議，應該抓住三個好球帶，也就是好品牌、好表現與好平台。「好品牌」看的是基金公司的團隊研究獎，或者是否有多檔基金獲獎，代表一家基金公司願意投注資源在投資研究上，能夠為投資人挖掘第一手的賺錢機會。

「好表現」看的是一檔基金是不是經常獲獎，代表不只是報酬率好，穩定度也比較高，才能夠經歷多年的景氣循環考驗，為投資人帶來長期穩健的回報。尤其近年面對疫情、升息與地緣政治風險的挑戰，造成金融市場波動劇烈，更凸顯獲獎基金的堅強實力。

「好平台」指的是透過基金平台，投資人一次開戶即可申購多家基金品牌的基金，省卻向基金公司或銀行一家一家開戶申購的麻煩，輕鬆管理個人帳戶資產。而且，平台免信託或帳戶管理費、沒有贖回手續費，更提供申購零手續費優惠，讓投資人用最方便、低成本的方式做好理財規劃。

王浩宇提醒，在金管會推動普惠金融政策下，國內金融商品與服務朝多元化發展，理財訊息愈來愈豐富。投資人務必慎選合法且值得信賴的理財平台，及主管機關核備的商品，也要避免匯款到不明帳戶，才能保障個人權益，享有財富長期增值的機會。

王浩宇 美國聯準會

延伸閱讀

婦抱現金200萬元衝速食餐廳見假理專 警埋伏當場現形

內地人湧香港理財 銀行天天開門 預約火速爆滿

得獎基金怎麼下手？ 基富通：掌握三個眉角

助理財 凱基證券推存股同學會

相關新聞

獨／防疫險之亂再讓產險總座下台 新安東京總經理林榮泰請辭

防疫險之亂再讓一位產險總座下台。據知情人士透露，新安東京總經理林榮泰請辭已獲事會核准，對此新安東京已發出員工信，宣布接受...

4家國銀涉im.B詐貸案 玉山銀這樣說

網路借貸媒合平台im.B涉詐貸25億，超過千人受害，今（3）日立法院財委會審查遏止投資詐騙廣告的「投信投顧法」修正法案時...

im.B詐25億 金管會要5家開戶銀行檢討KYC

不動產借貸媒合平台im.B以「假債權、真吸金」詐騙25億元，傳有5，000名受害人，金管會今（3）日以違反《銀行法》不當...

兆豐證券照亮幸福 支持國產鳳梨傳遞幸福滋味

現在正值金鑽鳳梨盛產期，兆豐證券本次訂購百箱鳳梨，以實際行動支持果農，鼓勵國人多加採購當季正夯的鳳梨，兆豐證券並將百箱鳳...

星展銀首獲遠見「ESG企業永續獎」首獎 數位創新落實綠色營運

2023《遠見雜誌》「ESG企業永續獎」今（3）日揭曉得獎名單，星展銀行（台灣）首度榮獲「綜合績效外商組」首獎，顯現星展...

新台幣升3.6分 收30.746元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.746元，升3.6分，成交金額8.42億美元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦