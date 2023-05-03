兆豐證券照亮幸福 支持國產鳳梨 傳遞幸福滋味

現在正值金鑽鳳梨盛產期，兆豐證券本次訂購百箱鳳梨，以實際行動支持果農，鼓勵國人多加採購當季正夯的鳳梨，兆豐證券並將百箱鳳梨全數與兒少公益團體分享，關懷兒少並表達對老師及志工的感謝。透過每一次公益活動，讓愛循環，加乘放大幸福感。

5月3日兆豐證券由總稽核王心儀副總代表參加捐贈活動，親至台北市南港區關愛之子家園致贈鳳梨，讓孩子們品嘗到保護健康、營養價值高，香甜多汁的鳳梨。除了與全省關愛之子家園的院童、老師及志工分享外，也分別捐贈予伯大尼兒少家園及義光育幼院。

王心儀表示，兆豐證券在精進本業的同時，持續關注兒少關懷及高齡照顧，自2021年啟動「照亮幸福」公益關懷列車後，積極投入社會公益，參與各類型物資捐贈及志工活動。

繼3月採購鳳梨與釋迦力挺果農，這次採購國產鳳梨，響應農民豐收，並將這份幸福放大，與照顧嬰兒、兒童、青少年之公益團體分享，讓這些成長中需要特別照顧的孩子能夠獲得均衡營養，同時特別感謝這些照護人員、志工及老師們的愛心付出。

關注教育資源也是兆豐證券投入社會共榮的重要領域，先於111年創立首座金融理財愛的書庫，今年再加碼捐贈購書金，協助新竹縣橫山國中豐富圖書資源，鼓勵培養青少年閱讀興趣。

不僅如此，每季舉辦大專金融講座，推廣金融知識教育，今年更進一步首次舉辦明日之星計畫，提供大學四年級學生為期三至四個月實習計畫，期間安排一系列專業課程及實務見習，協助學生將學科專業與實務結合，以增加軟實力及實務應用之能力，並協助學生未來順利與職場接軌，實習期間更提供獎助學金，鼓勵學生用心學習。

王心儀指出，兆豐證券期盼透過金融專業發揮正向影響，不僅培育金融人才，並且關懷兒少教育及需求，為社會創造更多良善循環，發揮正向影響。