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比去年好！王道銀配每股現金股息0.38元 殖利率3.7%

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導

王道銀行（2897）今天董事會決議去年盈餘分派，在沒有動用資本公積下，決定配發每股現金股息0.38元，優於去年的每股現金0.3元，這也是十檔上市銀行股中，第二家也是「唯二」股利比去年成長的銀行股。

王道銀行今天收盤價10.2元，以今天收盤價估算，現金股息殖利率約3.72%。

王道銀行2022年全集團稅前盈餘66億元、稅後純益58億元，較前一年成長82%。王道銀行本身2022年稅後純益50億元，年增1.73倍，每股稅後純益（EPS）1.8元，創歷史新高。董事會決議配發每股現金股息0.38元，股利配發率約兩成多。

儘管銀行業去年獲利創高，但股利卻未必成長，總計十檔上市銀行股股利配發，目前僅剩下安泰銀（2849）尚未公布，而至目前為止公布股利的九家上市銀行，只有彰銀（2801）與王道銀的股利水準較上年度成長。

股利 王道銀行 銀行股

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