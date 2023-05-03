金融上雲新法最快九月上路 勤業眾信：業者需積極轉型

近年金融數位科技發展快速且迫切，貫徹金融科技（Fintech）的概念已成為產業新常態，勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司指出，消費者對於金融服務的期待越來越多元，加上日前金管會金融機構業務委外辦法修法，最快今年九月正式上路，此一放寬讓金融業很多上雲採用更容易，成為加速金融業雲端轉型的新契機，業者需藉由積極轉型保有競爭優勢。

勤業眾信聯合會計師事務所數位轉型服務負責人資深執行副總經理溫紹群表示，在金融數位科技趨勢中，許多金融業務拓展與資訊架構現代化往往離不開雲端運算的支持，透過其資料分析、多層安全機制、彈性資源配置與付費模式等特性，加速業者擴展新場域，而主管機關對於金融上雲的逐步開放，也揭示了這波企業上雲的iPhone時刻可能到來。但同時也對金融業帶來許多挑戰，尤其金融機構須面對多元利害關係人的需求，在權責分工與風險管理機制下，需全面性檢視上雲可能性與路徑、多雲暨地端整合、組織運作與資安管理等治理機制，以期能在這波雲端轉型趨勢中帶來更多業務效益與創新價值。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司雲端發展服務團隊執行副總經理許梅君表示，隨著全球數位技術和科技策略快速發展，金融機構在營運中越來越多地採用雲計算技術。企業透過雲端於需要時，按需求使用以計算資源，並透過網絡進行遠程的數據儲存和處理，於節省硬體和設施成本的同時，得以靈活提取金融應用的價值且進行業務模型的預測。建議業者在追求金融雲端業務創新時，數據移轉、敏感的金融資訊、法規和合規要求等亦為須關注的議題，故達成機會及風險規避的平衡亦尤其重要。

國泰金控數位數據暨科技發展中心首席企業架構師陳維銘說明，金融上雲在近年已是各家金融機構資訊發展的重點之一，國泰（2882）早於 2020 年初即正式啟動金控及子公司之雲端轉型，從金控層級制定現代化雲端策略，包括整合雲端技術、設立雲端管理規範及框架，滿足系統在資安、合規、治理方面的需求，協助全集團迅速建構各項創新金融服務。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司資訊安全服務團隊資深執行副總經理林彥良強調，近年來金融業正處於一個劇變的時代，數位轉型和金融科技發展日新月異，其中快速佈署與彈性化資源調度等特性，使得雲端應用服務成為金融機構的核心競爭力，金融上雲已成為趨勢，不僅提升客戶體驗，快速應對市場需求，更進一步提升金融機構的營運能力並降低成本。

隨著主管機關的持續開放，監理法規對雲端委外規範的簡化，金融機構將擁有更多自主管理空間，而在服務創新與業務轉型的同時，更應重視雲端合規遵循與安全治理的強化，這不僅可以確保金融機構在應用雲端科技時的安全性和可靠性，使金融機構更有自信運用新興科技推動創新應用，更可以提高金融機構在市場上的信譽與競爭力。建議金融機構除了定義金融機構與雲端服務提供者的安全責任分工外，針對雲端委外管理應建立依自身的業務特性與規模，建立由上而下的治理制度及權責分工，落實委外管理責任，形塑以風險為基礎的治理要求。

永豐金融控股股份有限公司（2890）資訊安全長李相臣說明，金融業使用雲端技術帶來了許多方面的優勢，包括根據組織的需求提供靈活的資源配置、備援效能與擴展性。此外，雲端應用提供企業更靈活的災害恢復機制以保護其業務持續性，以及多層的資訊安全措施與資安防護架構，更有助於金融機構提升業務效率、創新能力和競爭力。在雲端轉型的趨勢下，企業內各利害關係人的協調合作與分工定位亦為須關注的議題之一，包含高階管理層、業務部門、二道與三道防線單位、財務單位、資訊單位、雲供應商等組織之要求及期待，皆建議納入考量以利雲端導入的順利推動與將雲端運用視為企業整體長久營運的重要環節。