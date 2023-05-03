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宏普去年每股虧損0.33元 擬配0.5元現金股利、殖利率破2％

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

宏普建設（2536）去年因無新案完工入帳，公司2022年全年營收為6.84億元，較前年3.22億元大增1.1倍，營業毛利為3.81億元，毛利率為55.6%，營業利益達2.98億元，較前年0.65億元大增3.5倍，去年稅後淨虧0.53億元，較前年虧損0.33億元擴大，每股淨虧0.16元，超過前年每股虧損0.1元。

雖然宏普建設去年虧損，惟董事會今(3)日決議每股擬配發0.5元現金股利，依公司今日收盤價24.4元計算，若後續順利填息，現金殖利率估約2.05%。

宏普建設過去兩年營運因建案入帳空窗期，整體業績來源，以穩定租金收益挹注為主，包括台北市天母SOGO旁「宏普世貿」商辦全棟滿租之租金收入貢獻，以及捷運忠孝新生站旁的「和苑三井花園飯店」之飯店出租收益。

雖然過去兩年宏普建設營運平淡，但今年起的未來三年均有新建案完工入帳，業績有撐，以今年來說，將有總銷10億元「宏普中央公園一期」、總銷24億元「宏普頤和」兩大案，預計今年第3季、第4季拿使照，業績將有所表現。

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