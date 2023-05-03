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市場震盪免驚！凱基證券「存股同學會」提供定期定額優惠

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

定期定額投資是克服市場動盪常見操作方式，凱基證券宣布，推出「存股同學會」活動，提供手續費折抵金、優惠價等實質回饋，希望協助投資人在市場混沌不明之際，也能善用定期定額方式進場，積少成多享受長期資產累積效果。

今年以來市場大起大落，特別是接連爆發矽谷銀行及瑞士信貸的金融危機後，讓許多投資人縮手，初入市場的投資小白更是猶豫不前，但歷史經驗顯示，若此時投資卻步，可能會錯失獲利機會。

凱基證券表示，定期定額投資是很多投資小白的起手式，更是資深投資人常用的操作法，主要具有不需考慮進場時間優勢，意即不用猜測股價何時最低或最高，積極的投資人還能在價格較低的時候加碼，累積上攻動能。

另一方面，還可降低投資平均成本，凱基證券表示，許多體質優異公司短期股價下跌時，往往是很好的投資點，但投資人可能不敢進場，反而錯失良機，透過定期定額紀律投資，除降低平均進場成本外，也可克服人性弱點，避免追高殺低。

凱基證券「存股同學會」活動優惠自即日起至12月31日，新客戶除享交易100萬元內手續費優惠價外，台股定期定額不限標的成功扣款三次，即贈900元台股手續費折抵金。

此外，6月30日前再享台股、美股、基金定期定額手續費總計均一價，讓投資人除了可以降低投資成本，還可獲得最實在的手續費回饋，幫助投資小白放心去闖、投資高手放心加碼。

凱基證 定期定額

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