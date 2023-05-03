「2023無盡的愛1英兩精鑄銀幣」 台銀浪漫上市

臺灣銀行自5月3日起，於台銀網站「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」、各分行（簡易型分行除外）及營業部，銷售「2023無盡的愛1英兩精鑄銀幣」，每枚售價新台幣2,898元。

台銀表示，本枚銀幣由澳洲政府發行、柏斯鑄幣局鑄造，銀幣主題面呈現象徵愛情、和平與和諧的兩隻鴿子及象徵無限愛意的彩色符號「∞」，綴以花朵與葉子圖飾，並鐫印「two hearts、two lives、One love」及代表柏斯鑄幣局的「P」字。

銀幣正面鐫刻故英國女王伊莉莎白二世側面肖像、外圈標示女王名號及在位期間（Elizabeth II 1952-2022）、發行國家（ AUSTRALIA）、發行年份（2023）、面額（1 DOLLAR）、重量（1oz）及含銀成色（9999 Ag），全球限量發行5,000枚。