im.B詐25億…4銀行往來戶只剩數萬元 金管會兩路並進

「不動產借貸媒合平台im.B」爆出以「假債權、真吸金」詐騙25億元，外傳已有5,000名受害人，今早財委會上，警政署官員說，已有20人報案，檢察官正指揮辦案中。

銀行局長莊琇媛說，im.B平台在4家銀行有開存款帳戶，目前有兩家銀行將im.B列警示帳戶，其次，金管會也要求這四家銀行檢討當初im.B平台開戶的KYC。

莊琇媛說，目前im.B往來的4家銀行餘額僅剩幾萬元，4家銀行已經將帳戶作控管。換言之，幾乎所有投資人的款項都已經被轉走了。

這四家銀行是中信銀、國泰世華銀、玉山銀和永豐銀。另外，立委高嘉瑜則爆料，im.B人頭帳戶是新光銀。

莊琇媛說，目前是投資人投訴並報警，報警後im.B帳戶就會列為警示戶，目前已知有兩家im.B存款銀行戶列警示。

為何投資人會將投資資金匯到這四家銀行？主因im.B跟投資人說，若將投資資金匯到這四家銀行可免手續費，因為彼此匯款免手續費。

其次，也因為爆發im.B事件，金管會已要求和im.B往來的四家銀行去檢討當初KYC是否有哪些不足的地方，為何當初沒有發現im.B是網路借貸平台。