快訊

中一中「烯環鈉」歧視原住民 校長鞠躬道歉：願接受懲處

評／郭董提高雄半屏山蓋核電廠 環境工作者指與國際趨勢不符

罰小學生？美光規定「有缺失罰寫50次」 內行人曝：台積電也有

聽新聞
test
0:00 / 0:00

im.B借貸平台爆吸金 公司幹部喊冤稱自己也被騙

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
im借貸媒合平台爆出「假債權、真吸金」詐騙情事，不法利益高達25億，桃園地檢署已接獲相關消息，正在著手調查。記者陳俊智／攝影
im借貸媒合平台爆出「假債權、真吸金」詐騙情事，不法利益高達25億，桃園地檢署已接獲相關消息，正在著手調查。記者陳俊智／攝影

「不動產借貸媒合平台im.B」爆出平台負責人曾國緯以「假債權、真吸金」詐騙25億元，全台上千民眾受騙，金管會今證實該平台有違反銀行法疑慮，已移送檢調偵辦；另外，由於平台公司總部位於桃園，桃園檢警調也接獲相關民眾報案，目前已著手調查釐清案情。平台公司則是位於商辦大樓內，門禁嚴格，未獲同意無法進入，致電則無人應答。

據調查，im.B借貸媒合平台由台灣金隆科技股份有限公司成立，主打是低利、友善、安全、私密的借貸管道，而出資認購債權的民眾則能活化閒錢，從利息獲得分潤，簡單理財。

桃園市議員彭俊豪近日陸續接獲投資債權民眾陳情錢要不回來，目前掌握桃園約有30人受騙。他指出，im.B平台簡單來說就是公司對外招募民眾當金主，然後由公司幹部擔任原始債權人，放款給需要借錢的人，由於公司打著無須管理就能有穩定被動收入，且年利率高達12%，因此有不少民眾投資。

彭俊豪說，目前已知的被害人不乏母子檔或姊妹檔，受騙金額從30萬元到1800萬元不等，都是高報酬吸引，他們原本都有穩定配息，但近2、3個月開始拿不到錢，後來公司曾開內部說明會，坦言公司設定的債權絕大多數是假債權，募集到的資金都轉投資其他標的，因周轉不靈，所以發不出利息。

目前除了20多名被害人向中壢分局提告公司詐欺，另有被公司設定為原始債權人的陳姓幹部提告公司詐欺和背信；據悉，該名陳姓幹部稱自己只是提供人頭給公司設定債權使用，民眾投資的錢進到他的戶頭就全被公司提走統一管理分配，有無轉給需要借錢的公司或民眾，他無從得知。由於爆出債權有假，因此他也提告公司背信。

針對im.B詐騙一案，金管會今天表示已將案件移送檢調偵辦，桃園地檢署也證實接獲相關消息，不過案件資料還在統整，相關犯罪事實有待進一步調查釐清。

詐騙 金管會

延伸閱讀

借貸平台詐騙案 移送檢調

5千人遭詐！借貸平台imB爆25億詐騙案 金管會向民眾重申四大風險

獨／資安危機？桃市府沒做這事 議員憂「天災人禍怎辦」

桃園明年1月成立六都第一個婦幼局 議員問裁哪個局處

相關新聞

im.B借貸平台爆吸金 公司幹部喊冤稱自己也被騙

「不動產借貸媒合平台im.B」爆出平台負責人曾國緯以「假債權、真吸金」詐騙25億元，全台上千民眾受騙，金管會今證實該平台有...

證交所董座林修銘：碳權交易所來不及在7月成立 可能延至9月

碳權交易所可能來不及在7月上路。對碳交所成立最新進度，證交所董事長林修銘在今日財委會上坦言，「考量送董事會程序，可能來不...

im.B合作的四家銀行曝光 銀行局要求改善KYC

莊琇媛今日在財委上備詢時表示，與im.B合作的四家銀行，包括了中國信託，國泰世華，玉山銀行，永豐銀行是這四家銀行，現在已...

助理財 凱基證券推存股同學會

今年以來市場震盪大起大落，特別是接連爆發矽谷銀行及瑞士信貸的金融危機後，讓許多投資人因此縮手，初入市場的投資小白更是猶豫...

銀行局長：要求im.B的4家開戶銀行檢討KYC 今天已移送檢調

im.B平台驚爆高達25億的詐騙，對此金管會銀行局長莊琇媛證實，今天已經以違反銀行法移送檢調；不過，此次移送檢調的，並非...

避免以假亂真 黃天牧：金管會與經濟部研議讓網路投顧業者改名

金管會主委黃天牧在3日財委會上備詢時回應，為了避免太多的網路投顧公司在名稱上與被金管會核發執照的投信投顧業者混淆，因此會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦