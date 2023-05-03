im.B借貸平台爆吸金 公司幹部喊冤稱自己也被騙

「不動產借貸媒合平台im.B」爆出平台負責人曾國緯以「假債權、真吸金」詐騙25億元，全台上千民眾受騙，金管會今證實該平台有違反銀行法疑慮，已移送檢調偵辦；另外，由於平台公司總部位於桃園，桃園檢警調也接獲相關民眾報案，目前已著手調查釐清案情。平台公司則是位於商辦大樓內，門禁嚴格，未獲同意無法進入，致電則無人應答。

據調查，im.B借貸媒合平台由台灣金隆科技股份有限公司成立，主打是低利、友善、安全、私密的借貸管道，而出資認購債權的民眾則能活化閒錢，從利息獲得分潤，簡單理財。

桃園市議員彭俊豪近日陸續接獲投資債權民眾陳情錢要不回來，目前掌握桃園約有30人受騙。他指出，im.B平台簡單來說就是公司對外招募民眾當金主，然後由公司幹部擔任原始債權人，放款給需要借錢的人，由於公司打著無須管理就能有穩定被動收入，且年利率高達12%，因此有不少民眾投資。

彭俊豪說，目前已知的被害人不乏母子檔或姊妹檔，受騙金額從30萬元到1800萬元不等，都是高報酬吸引，他們原本都有穩定配息，但近2、3個月開始拿不到錢，後來公司曾開內部說明會，坦言公司設定的債權絕大多數是假債權，募集到的資金都轉投資其他標的，因周轉不靈，所以發不出利息。

目前除了20多名被害人向中壢分局提告公司詐欺，另有被公司設定為原始債權人的陳姓幹部提告公司詐欺和背信；據悉，該名陳姓幹部稱自己只是提供人頭給公司設定債權使用，民眾投資的錢進到他的戶頭就全被公司提走統一管理分配，有無轉給需要借錢的公司或民眾，他無從得知。由於爆出債權有假，因此他也提告公司背信。

針對im.B詐騙一案，金管會今天表示已將案件移送檢調偵辦，桃園地檢署也證實接獲相關消息，不過案件資料還在統整，相關犯罪事實有待進一步調查釐清。