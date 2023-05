債權平台詐騙25億 立委籲第三方管制

「民間投資若無法可管,應納第三方查核機制,以杜絕詐騙!」國民黨立委吳怡玎3日與債權媒合平台受害者召開記者會,呼籲檢警儘速凍結詐騙集團金流、限制出境。吳怡玎表示,媒合平台這種P to P詐騙防不勝防,應該要求P to P業者與銀行合作,或設立第三方查核機制,但金管會表示,P to P並非特許金融行業,無法管轄。

平台詐騙難抽身

近來有台大財金系女學生將影片放上Youtube,控訴遭債權媒合平台詐騙,目前累計詐騙金額至少25億,超過5千人被騙。其中的兩位受害者陳先生與羅小姐3日與國民黨立委吳怡玎、律師簡榮宗於立法院召開記者會,呼籲設立單一報案窗口,並儘速將詐騙集團線制金流與出境。

陳先生表示,他是2017年知道「imb借貸平台」,該平台主打年利息9到12%,還有參加金融展照片與名人背書,在觀察1年後決定將錢投入,前面還有遵守合約,每半年退還本金,但後來2019年就透過將合約轉為線上、突發性增加債權等方式,讓他無法將投資本金兌回,直到今年4月,甚至連利息都無法支付。

應設第三方檢核

陳先生投資300多萬,其中還有200多萬已血本無歸。投資150萬的羅小姐直言,該公司在無法償還投資本金時,還要求業務私底下以折讓、VIP合約等方式返還本金,不只拿不回全部的錢,還會讓其他人受害。她呼籲檢警需儘速凍結詐騙集團金流,並設法追回其詐騙所得。

吳怡玎表示,P to P是金融創新的一種營運模式,以個人對個人的形式借款,但這次詐騙案件顯示沒有專責機關可以管轄此類債權媒合交易,她建議金管會應該鼓勵P to P業者與銀行合作,讓銀行的融資稽核機制可以管到P to P平台,或是設立第三方檢核機制,才能兼顧金融創新與杜絕詐騙。

有非法吸金疑慮

對此,法務部表示,由於此案已經有人提告,檢察官會依據專業行動;警政署則說,民眾若需要報案可以找刑警局的查緝大隊。而金管會銀行局組長周正山則回應表示,由於PtoP是民間交易,並非金融特許行業,若有交易糾紛是以民法處理,簡榮宗則建議,案件看來有違反《銀行法》第29條的「非法吸金」的疑慮,可以究辦。

