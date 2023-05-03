債權平台詐騙25億 立委籲第三方管制

「民間投資若無法可管，應納第三方查核機制，以杜絕詐騙！」國民黨立委吳怡玎3日與債權媒合平台受害者召開記者會，呼籲檢警儘速凍結詐騙集團金流、限制出境。吳怡玎表示，媒合平台這種P to P詐騙防不勝防，應該要求P to P業者與銀行合作，或設立第三方查核機制，但金管會表示，P to P並非特許金融行業，無法管轄。

平台詐騙難抽身

近來有台大財金系女學生將影片放上Youtube，控訴遭債權媒合平台詐騙，目前累計詐騙金額至少25億，超過5千人被騙。其中的兩位受害者陳先生與羅小姐3日與國民黨立委吳怡玎、律師簡榮宗於立法院召開記者會，呼籲設立單一報案窗口，並儘速將詐騙集團線制金流與出境。

陳先生表示，他是2017年知道「imb借貸平台」，該平台主打年利息9到12%，還有參加金融展照片與名人背書，在觀察1年後決定將錢投入，前面還有遵守合約，每半年退還本金，但後來2019年就透過將合約轉為線上、突發性增加債權等方式，讓他無法將投資本金兌回，直到今年4月，甚至連利息都無法支付。

應設第三方檢核

陳先生投資300多萬，其中還有200多萬已血本無歸。投資150萬的羅小姐直言，該公司在無法償還投資本金時，還要求業務私底下以折讓、VIP合約等方式返還本金，不只拿不回全部的錢，還會讓其他人受害。她呼籲檢警需儘速凍結詐騙集團金流，並設法追回其詐騙所得。

吳怡玎表示，P to P是金融創新的一種營運模式，以個人對個人的形式借款，但這次詐騙案件顯示沒有專責機關可以管轄此類債權媒合交易，她建議金管會應該鼓勵P to P業者與銀行合作，讓銀行的融資稽核機制可以管到P to P平台，或是設立第三方檢核機制，才能兼顧金融創新與杜絕詐騙。

有非法吸金疑慮

對此，法務部表示，由於此案已經有人提告，檢察官會依據專業行動；警政署則說，民眾若需要報案可以找刑警局的查緝大隊。而金管會銀行局組長周正山則回應表示，由於PtoP是民間交易，並非金融特許行業，若有交易糾紛是以民法處理，簡榮宗則建議，案件看來有違反《銀行法》第29條的「非法吸金」的疑慮，可以究辦。

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