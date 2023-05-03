銀行局長：要求im.B的4家開戶銀行檢討KYC 今天已移送檢調

im.B平台驚爆高達25億的詐騙，對此金管會銀行局長莊琇媛證實，今天已經以違反銀行法移送檢調；不過，此次移送檢調的，並非非法吸金的第一案，過去也有移送其他的非法地下匯兌、或是其他不法吸金的，都會移送。

莊琇媛也明確指出，該平台與四家銀行有合作投資人開戶，現在已經有二家把相關帳戶列為警示戶；此外，現在發生這些事，「顯然當初銀行在開戶時的KYC沒有作好！」因此要求銀行回頭檢討當初的KYC是否有疏漏。立委高佳瑜則在質詢時指出，四家銀行裡，其中有一家即為新光銀行。

金管會主委黃天牧在答覆立委鍾佳濱質詢時也表示：「該平台的收款帳戶也已列入警示帳戶。」鍾佳濱表示，P2P業者透過借款人，原始債權人，分割給小資債權人這三層架構向民眾吸金，希望與P2P業者合作的銀行能發揮更大的監督功能。

鍾佳濱列舉銀行公會自律規範規定的合作項目，包括資金保管、提供金流、徵審與信用、銀行透過P2P來貸款、廣告合作，銀行提供債權文件保管，因此，銀行也可阻止P2P業者的違法，他並比喻：「銀行和P2P業者，這就像農會輔導茶商。」

黃天牧也指出，金管會可以揭露銀行與P2P業者的合作，但也強調不能因為和銀行搭上邊，就要銀行全部負責。黃天牧並應允，會責成銀行公會公開與銀行合作的P2P名單。