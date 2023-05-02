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新光金改選 洪士琪：改變董事會是翻轉新光金唯一途徑

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導

新光金控（2888）將在6月9日全面改選，以新光金大股東洪家第三代、新光金董事長洪士琪為首的陣營，宣示今年改選要拿下過半席次，針對當前主導新光金營運的團隊與勢力，洪士琪晚間發布聲明指出，如果不改變新光金董事會結構現況，「期待原先的董事會組合可以帶來不同的革新做法，是不切實際的想法」。

洪士琪聲明強調，相信唯有透過董事會整改一途，才能全面翻轉新光金。

洪士琪陣營包括新光集團創始股東吳氏家族多位成員，以及其他創始股東如他所代表的洪家，以及林家後代等。洪士琪指出，此次推動的改革，已不是家族內部問題，而是要對50萬新光金廣大股東負責的態度。「冰凍三尺非一日之寒」，只有新光金董事會全面整改，新光金及各子公司才能走出虧損的陰霾，提升士氣、改善績效，而有實力及能力去面對更具挑戰的未來。

洪士琪並重申他在4月13日發布的聲明稿中所說：「維持現狀即是落伍；改革是面對挑戰的開始」，呼籲所有新光金「恨鐵不成鋼」的股東，在改選時站出來支持他們的改革，改變董事會結構，翻轉新光金。

新光金控 股東

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