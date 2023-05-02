P2P詐騙以債權包裝吸金內涵 三大態樣藏陷阱要小心

P2P平台imB爆發台版龐氏騙局，涉詐騙25億元，金融科技產業促進會理事長楊瑞芬提醒民眾，這類以債權為包裝號召民眾參與放貸的平台，「假債權，真吸金」暗藏陷阱，可概分三大態樣，要小心避開以免被詐。

金融科技產業促進會是由P2P平台等金融科技業者共組的協會，楊瑞芬為創會理事長。針對P2P平台可能有「詐」的三類態樣，楊瑞芬分析指出，第一類是雖有真的債權，但債權其實已經轉讓，卻未通知出借款項的債權人，也就是參與平台放款出去的投資者即債權人，完全無法取得把錢借走的債務人任何資訊，連債權還存在與否都不知道；二是平台本身的關係人就是原始放款人，也就是說，平台關係人先自己拿錢借款給貸方，然後再透過平台以更高的利率吸引投資人參與借款，等同平台經營者自己左手放錢、右手再找大眾投資人取得資金，以高利吸引不知情的投資者，終至形成壞帳而無以為繼，這是中國大陸P2P爆雷最常見的原因。

第三是號稱有債權附買回機制，也就是參與平台放款的投資人本金可有100%保證，但其實卻沒有提供或說明平台本身具有附買回的財力或是相關資金來源，形同以話術誘騙投資人誤以為保本，而參與借款投資。

身兼LnB信用市集平台執行長的楊瑞芬強調，尤其是許多訴求不動產設定抵押債權借款的平台，對於參與出借資金的投資人來說，設定抵押對象根本與其無關，平台卻以此塑造債權有擔保的假象，風險相當高；而前述第一、第二類態樣，都有可能搭配以不動產設定抵押的包裝來強化其吸引力，關鍵在於所有實際借走錢的那一方，其資訊都不是放款的投資人能掌握的，自然也無從辨別真偽，若一時不察因利息收益好、或有收到利息、相信所謂債權擔保或保本的說詞，就有可能如imB平台此次爆發詐騙，參與的民眾最終落得血本無歸。