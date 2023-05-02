快訊

為何還沒開始反攻？ 烏克蘭駐英大使揭「1條件」不允許

米其林比較貴？13人台中吃海鮮「一頓超過4萬」掀熱議 店家回應了

P2P詐騙以債權包裝吸金內涵 三大態樣藏陷阱要小心

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導

P2P平台imB爆發台版龐氏騙局，涉詐騙25億元，金融科技產業促進會理事長楊瑞芬提醒民眾，這類以債權為包裝號召民眾參與放貸的平台，「假債權，真吸金」暗藏陷阱，可概分三大態樣，要小心避開以免被詐。

金融科技產業促進會是由P2P平台等金融科技業者共組的協會，楊瑞芬為創會理事長。針對P2P平台可能有「詐」的三類態樣，楊瑞芬分析指出，第一類是雖有真的債權，但債權其實已經轉讓，卻未通知出借款項的債權人，也就是參與平台放款出去的投資者即債權人，完全無法取得把錢借走的債務人任何資訊，連債權還存在與否都不知道；二是平台本身的關係人就是原始放款人，也就是說，平台關係人先自己拿錢借款給貸方，然後再透過平台以更高的利率吸引投資人參與借款，等同平台經營者自己左手放錢、右手再找大眾投資人取得資金，以高利吸引不知情的投資者，終至形成壞帳而無以為繼，這是中國大陸P2P爆雷最常見的原因。

第三是號稱有債權附買回機制，也就是參與平台放款的投資人本金可有100%保證，但其實卻沒有提供或說明平台本身具有附買回的財力或是相關資金來源，形同以話術誘騙投資人誤以為保本，而參與借款投資。

身兼LnB信用市集平台執行長的楊瑞芬強調，尤其是許多訴求不動產設定抵押債權借款的平台，對於參與出借資金的投資人來說，設定抵押對象根本與其無關，平台卻以此塑造債權有擔保的假象，風險相當高；而前述第一、第二類態樣，都有可能搭配以不動產設定抵押的包裝來強化其吸引力，關鍵在於所有實際借走錢的那一方，其資訊都不是放款的投資人能掌握的，自然也無從辨別真偽，若一時不察因利息收益好、或有收到利息、相信所謂債權擔保或保本的說詞，就有可能如imB平台此次爆發詐騙，參與的民眾最終落得血本無歸。

P2P 金融科技

延伸閱讀

imB爆詐騙25億 金管會：若違法吸金最重關七年

蘋果高利帳戶 四天吸金300億元

貨幣基金 吸金力道強

中信獲金融科技數位券商大獎

相關新聞

5千人遭詐！借貸平台imB爆25億詐騙案 金管會向民眾重申四大風險

P2P借貸平台im.B驚爆總金額高達25億的詐騙風暴，對此金管會銀行局副局長童政彰在2日對民眾重申對P2P平台借貸的四大...

imB暴雷說明會 主持遭嗆高歌離席！受害者「押房梭哈」配偶當場簽字離婚

8年前標榜名人代言的imB網路借貸平台爆出龐氏騙局，平台負責人曾國緯（本名曾耀峯）以「假債權、真吸金」詐騙了25億元資金，逾千名投資人組自救會...

1,632萬數存戶、年增又破底 金管會將關注這件事

據金管會統計，2023年3月底國人開立各銀行數位存款帳戶近1,632萬戶，季增10.2%、年增39%，季增或年增的成長力...

台股漲、新台幣逆勢貶值 匯銀主管分析股匯脫鉤的主因

美國聯準會即將召開利率會議，國內匯市觀望氣氛濃厚，即使台股指數上漲，新台幣匯率仍維持貶勢，終場貶值4.2分，收在30.7...

銀行業風波再起、央行加碼 外銀預估金價上看「這」價位

臺灣銀行最新報告指出，由於美國第一共和銀行被收購後問題暫時解決，避險情緒消散下金價短期內可能回檔測試1,969美元；不過...

積極參與相關事務 金管會連任IFIAR理事

金管會指出，已在今年IFIAR年會中(4月25日至4月27日)順利連任IFIAR理事，該理事會共有16名理事，包括8席當...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦