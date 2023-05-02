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1,632萬數存戶、年增又破底 金管會將關注這件事

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，2023年3月底國人開立各銀行數位存款帳戶近1,632萬戶，季增10.2%、年增39%，季增或年增的成長力道，同步下探有該統計來的同期新低，銀行局副局長童政彰說，主因是各銀行競爭數存客群激烈、數存戶已趨飽和。圖／聯合報系資料照。
據金管會統計，2023年3月底國人開立各銀行數位存款帳戶近1,632萬戶，季增10.2%、年增39%，季增或年增的成長力道，同步下探有該統計來的同期新低，銀行局副局長童政彰說，主因是各銀行競爭數存客群激烈、數存戶已趨飽和。圖／聯合報系資料照。

金管會統計，2023年3月底國人開立各銀行數位存款帳戶近1,632萬戶，季增10.2%、年增39%，季增或年增的成長力道，同步下探有該統計來的同期新低，銀行局副局長童政彰說，主因是各銀行競爭數存客群激烈、數存戶已趨飽和。

2023年3月底台新銀、國泰世華銀、連線商銀（Line Bank）、永豐銀和第一銀等五大數存戶，全站上百萬戶大關，又以台新銀一舉衝破300萬戶達315萬戶、擁有2成市占率，穩居「數存王」最引人矚目，國泰世華銀195.7萬戶也逼近200萬戶奪后。

老三是Line Bank，3月底數存戶也攀升到148.8萬戶，第四大永豐銀是141.2萬戶緊追，第一銀128.4萬戶。

若進一步以季增率來看，這前五大數存戶銀行，以第一銀因再祭一波高息、推升季增幅擴大到11.6%最高，其餘季增約落在5~8%左右，成長力道較上季已有略為回溫。

童政彰說，前五大數位存款銀行，都是在數位策略上發展較積極，並透過網路平台做推廣行銷、藉此吸引客戶，其次，也透過折抵手續費、或優惠服務去刺激客戶開戶，三是搭配其他金融商品，如信用卡或金融卡來提供消費折扣。

外界擔心各銀行「砸錢獲客」最後恐會賠錢？童政彰坦言，銀行透過行銷手段去擴增客群，銀行自己會在整個經營過程中去做相關本益比分析，各銀行是要營造數存戶的黏著度、是否可形成生態系等。

銀行會從成本效益、獲得忠誠客戶的相關策略去做評估和分析，就金管會立場主要是掌握銀行的營運模式。

銀行主管坦言，數存戶本質還是「存款戶」，拚開戶數是要「養」客源，下一步就是如何用授信、財管、保單讓這些客戶轉成實質獲利，主要包括從單獨「理財」走向「生活」生態圈，其次，要更關切數存戶新的數位體驗，才能提高客戶黏著度。

金管會

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