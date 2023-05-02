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全球人壽：媽媽保單首重醫療保障與退休財務規劃

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

母親節將至，根據育兒網調查「媽媽們，你平均一天擁有多少屬於自己的休息時間？」發現，近五成媽媽每天屬於自己的休息時間都不到1小時，反映出媽媽疲憊指數高，家庭事業兩頭燒。全球人壽呼籲媽媽們除了多愛自己、尋求支援，更應該為自己規劃完整醫療保障與退休財務規劃。

據全球人壽大數據團隊觀察，不管是25至34歲的年輕媽媽或35至49歲的三明治媽媽，投保件數最多的前三大主約保單都是重大傷病定期險、住院日額型終身醫療險及終身壽險；前三大附約則著重於實支實付醫療險、傷害險及重大傷病一年期健康險。而50至70歲的樂齡媽媽們著重於高齡保障的住院日額型終身醫療險，以及退休財務規劃的利率變動型終身壽險。

這階段的媽媽多數剛初入職場，但由於在家庭的角色改變，也開始肩負起家庭責任，得適應家庭與職場間奔波。長期處在高壓環境下，恐成為重大傷病的高危險族群。但因薪水仍在起步階段，在預算有限下，建議可先規劃重大傷病定期險為主約，搭配一年期的實支實付醫療險、傷害險及重大傷病險等附約，所需平均保費約新台幣1.4萬至1.7萬元內，就能擁有一次整筆給付的重大傷病保險金，也能減輕如健保不給付項目或病房差額、自費醫材及手術費用等負擔，以及意外傷害衍生的費用。另外，也別忽略了住院治療時期因請假造成的薪資損失或是看護費用，建議可透過住院日額型醫療險來填補這方面的經濟損失。

三明治媽媽除了前述年輕媽媽必備險種外，不能忽視癌症帶來的威脅，建議可以透過多次給付型癌症險，來減輕初期大筆醫療支出及後續治療的負擔，才能安心無憂的治療與養病。此外，也應及早規劃長照險，除了能轉嫁家庭責任時期因疾病或是意外造成的長照風險，或是退休後因逐漸退化而產生的照護需求，長照險都可以派上用場，不讓自己成為孩子的負擔，讓現在的自己可以照顧未來的自己。

而面臨退休議題的樂齡媽媽們，則著重於高齡醫療保障及退休財務規劃，多數的樂齡媽媽選擇以具有高齡實支實付的終身醫療險及利率變動型終身壽險為主。隨著醫療技術進步及平均餘命屢創新高，但部分實支實付醫療險最多保障到75歲，因此也要提前部署銜接75歲後的保障規劃。全球人壽建議，除了原有實支實付醫療險外，可搭配具有高齡實支實付的終身型醫療險來強化高齡保障，並且透過定額的醫療給付來補強醫療隱形開支，讓保障更加完整。

想要安心退休，退休財務基礎也相當重要。全球人壽表示，樂齡媽媽們若身邊已小有積蓄，可以選擇具有穩定成長特性的利率變動型終身壽險，除了立即享有終身壽險保障外，每年還可以透過宣告利率的機制享有增值回饋分享金，且利用增值回饋分享金購買增額繳清保險，除了增加保障額度外，也可加快保單價值準備金的累積速度，讓資產成長更快更多。

部分利率變動型壽險商品還提供免費轉入年金險的權益，可為自己打造退休的終身俸；或是選擇有保險金定額給付選擇權的商品，將身故保險金指定以分期定額方式給付，讓保險金運用更妥善，延續守護摯愛家人。

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