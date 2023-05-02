聯卡中心統計新北人最愛澎湖花火節 50歲以上刷卡額高

聯合信用卡中心今天發布澎湖海上花火節舉辦期間的信用卡消費大數據資料分析，發現2022年花火節觀光人潮雖然受到疫情的波及而影響，遊客人數未達2019年疫情前水準，但旅遊相關信用卡簽帳金額7.43億元，已超越疫情前2019年的6.42億元，且較2021年的4.24億元，大幅增長75.17%。50歲以上族群雖然信用卡簽帳金額占比低於三成，但平均單筆簽帳金額則是領先，各縣市民眾中則以新北市民眾最捧場，刷卡金額比重逾14%。

聯卡中心並指出，2022年澎湖海上花火節期間，民眾持卡消費主要為百貨公司(含免稅店)產業，並創造超過3.2億元的觀光營收，簽帳金額占整體旅遊相關產業達43.3%，其次是住宿業有1.43億元，簽帳金額占比達19.29%，其單筆簽帳金額高達6,201元。

聯卡中心表示，花火節主力消費者以台灣人為主，外國觀光客少，無論是疫情前或是後疫情時期，外國卡的簽帳金額占比僅約3%上下，近年花火節攜手與國際知名品牌合作，今年結合迪士尼100周年打造「迪士尼百年慶典」，可多利用雙重品牌推廣國際觀光客共同參與。

另依持卡人特徵分析發現，50歲以下族群為消費主力，其信用卡簽帳金額占比接近8成，但是50~60歲及60歲以上的族群，其平均單筆簽帳金額高居前2名，年長族群的消費能力也不能小覷。花火節吸引各縣市旅客前往澎湖旅遊，有近8成的消費來自其他縣市持卡人，其中六都持卡人消費金額占比達63.09%，仍是消費主力，且由新北市奪冠占比達14.58%，台中市次之，鄰近的台南市、嘉義市、嘉義縣及雲林縣消費金額反而較不突出。