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台股漲、新台幣逆勢貶值 匯銀主管分析股匯脫鉤的主因

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
展望後市，匯銀主管指出，目前市場研判，聯準會5月升息1碼後將會暫緩升息，新台幣匯率走勢將受外資動向、美元強弱與亞幣表現牽動，短期內將維持30.5~30.8元區間波動，若貶破30.8元，將有機會測試31元整數關卡。台股示意。（本報資料照片）
展望後市，匯銀主管指出，目前市場研判，聯準會5月升息1碼後將會暫緩升息，新台幣匯率走勢將受外資動向、美元強弱與亞幣表現牽動，短期內將維持30.5~30.8元區間波動，若貶破30.8元，將有機會測試31元整數關卡。台股示意。（本報資料照片）

美國聯準會即將召開利率會議，國內匯市觀望氣氛濃厚，即使台股指數上漲，新台幣匯率仍維持貶勢，終場貶值4.2分，收在30.782元，為近兩個月低點，總成交量為13.43億美元。

匯銀主管說，今天股市表現強勢，但新台幣匯率貶值壓力相對沉重，主要是市場預期，聯準會將持續升息1碼，帶動美元指數回彈，新台幣匯率盤中一度貶破30.8元，後在出口商進場拋匯下，貶勢略見限縮，終場收在30.782元。

中央銀行統計顯示，與4月28日相較，美元指數小幅上漲0.13%，主要亞洲貨幣多數對美元貶值。其中，日圓匯率重挫1.38%、貶勢最重，台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯價下挫0.33%，新台幣匯率貶幅0.14%，仍相對穩定。相較於多數亞幣貶值，星元匯率一枝獨秀、兌美元升值0.1%。

展望後市，匯銀主管指出，目前市場研判，聯準會5月升息1碼後將會暫緩升息，新台幣匯率走勢將受外資動向、美元強弱與亞幣表現牽動，短期內將維持30.5~30.8元區間波動，若貶破30.8元，將有機會測試31元整數關卡。

聯準會將在台北時間5月4日清晨2時公布最新利率決策，市場預料將調升聯邦資金利率區間1碼，達到5%至5.25%。經濟學者多數預期，這將是本波緊縮循環的最後一次升息，接下來聯準會將維持高利率一段時間，並觀察通膨是否進一步降溫。

台幣匯率 美國聯準會 新台幣 台股

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