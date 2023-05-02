澎湖花火節刷卡消費金額年增逾75% 新北市貢獻最大

聯合信用卡中心以澎湖花火節的消費為樣本發布最新的大數據調查，結果顯示2022年的遊客人數雖然未達到2019年疫情前水準，但與旅遊相關的八大產業，包含百貨公司、綜合零售業、便利商店、交通運輸業、住宿業、餐飲業、休閒娛樂業和服飾業的信用卡簽帳金額已達到7.43億元，已超越疫情前2019年的6.42億元，且較2021年的4.24億元，大幅增長75.17%。

聯卡中心大數據平臺就持卡人於澎湖海上花火節舉辦期間的信用卡消費資料進行分析，探索民眾於花火節期間的消費樣態及創造的經濟效益。聯卡中心引述調查結果指出，2022年澎湖海上花火節期間，民眾持卡消費主要為百貨公司、免稅店產業，並創造超過3.2億元的觀光營收，簽帳金額占整體旅遊相關產業達43.3%，其次是住宿業有1.43億元，簽帳金額占比達19.29%，其單筆簽帳金額高達6,201元，至於外國卡的簽帳金額占比僅約3%上下，顯示國人仍是花火節主力消費者。

聯卡也依持卡人特徵分析發現，50歲以下族群為消費主力，其信用卡簽帳金額占比接近8成，但是50~60歲及60歲以上的族群，其平均單筆簽帳金額高居前2名，年長族群的消費能力也不能小覷。

聯合信用卡處理中心大數據平臺長期收集信用卡消費相關資料，此次透過民眾於花火節期間信用卡簽帳資料分析澎湖海上花火節對澎湖產生的觀光效益及持卡人消費樣態。聯卡統計也發現，六都持卡人消費金額占比達63.09%，仍是消費主力，且由新北市奪冠占比達14.58%，台中市次之，鄰近的台南市、嘉義市、嘉義縣及雲林縣消費金額反而較不突出。