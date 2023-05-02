5千人遭詐！借貸平台imB爆25億詐騙案 金管會向民眾重申四大風險

P2P借貸平台im.B驚爆總金額高達25億的詐騙風暴，對此金管會銀行局副局長童政彰在2日對民眾重申對P2P平台借貸的四大風險指出，包括貸借雙方互不認識難以評估倒帳風險，網路經營平台容易發生捲款逃、詐欺、被駭導致交易資料被盜、個資外洩等侵權，借後款項並非隨時可收回的流動性風險，以及借款不能保證回收是最常見的四大風險，民眾在與P2P往來之前，對未來的損失或糾紛需審慎評估。

im.B為臺灣金隆科技公司所設立的平台，金管會指出，近期的確持續接獲民眾指陳該公司以「高利息假債權」收受民眾款項投資相關產品的投訴，已有觸犯銀行法第29條第1項及第29條之1規定之嫌，所涉情事涉及刑事責任的調查及認定，仍需由司法檢調機關視個案事實來判斷。

根據銀行法125條規定，若違反第29條第1項規定者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以上，2億元以下罰金；其因犯罪獲取的財物或財產上利益達新臺幣1億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣2500萬元以上，5億元以下罰金。但P2P業者由於並非銀行業者，因此並不屬金管會管轄，現在形同處於沒有管理機關的灰色地帶，頂多只能由經濟部以公司法來管理。金管會表示，由於P2P業者臺灣金隆科技並非由金管會所轄管，因此除了呼籲民眾留心上述四大風險之外，無法給予相關懲處；目前金管會所掌握到的P2P平台，僅為和銀行業者有合作的4家P2P業者。

金管會銀行局副局長童政彰說明，截至112年3月底止，計有3家銀行與4家P2P業者有合作關係，包括遠東銀行和台灣聯合金融科技、永豐銀和喬美國際網路，及王道銀行同時和關貿資訊、逗派金融科技合作。

金管會也指出，為鼓勵銀行與P2P網路借貸平臺業者合作，已在2017年12月1日備查銀行公會自律規範，包括銀行提供資金保管服務、銀行提供金流服務、銀行提供徵審與信用評分服務、銀行透過Peer-to-Bank模式提供貸款、廣告合作、銀行提供債權文件保管都在自律規範中開放的合作項目。