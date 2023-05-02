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防疫險理賠潮近尾聲！4月理賠33億元、月驟減7成

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據金管會統計，2023年4月單月防疫雙險（防疫險+疫苗險）理賠件數8萬5,242件、理賠額僅剩33.37億元，件數和理賠額均較上月大減7成，顯示3月20日開始防疫險僅賠付中重症確診者，已讓4月產險業稍喘口氣。

2022年全年防疫雙險理賠額是2,116.4億元，加上今年累計前4月的566.75億元，合計這波防疫雙險、全體產險業已賠付了2,683.2億元。

市場預料，後面5~6月到保單全數屆滿，估上探2,800億元左右，換言之，過去這近三年的抗疫史，讓業者付出近3,000億元的天價理賠金、吃掉了產險業逾20年來的獲利。

金管會今公布4月防疫雙險理賠件數、理賠金額及各家產險業增資狀況。

據統計，2023年4月單月防疫雙險（防疫險+疫苗險）理賠件數8萬5,242件、理賠額僅剩33.37億元，其中防疫險理賠24.75億元、疫苗險理賠8.6億元，防疫雙險理賠額均月減七成左右。

累計今年前4月理賠件數140萬3,528件、理賠金額566.75億元。

衛福部5月1日起再將Covid-19降級，再搭配中重症確診才理賠，這兩大利多將讓防疫雙險理賠額5月可望續降。

但業者指出，Covid-19降級僅對四家產險業者有利，加上防疫保單最晚6月底就全數到期結束了，對減緩業者後續提列準備金缺口助益有限。

保險局副局長蔡火炎說，2023年依舊僅剩兩家保險業者銷售疫苗險，一家是產險業者針對6~18歲者青少年做銷售或是續保件，另一家壽險業則是做團險的疫苗險，都不受理個人投保。

據統計，富邦產、國泰世紀產、和泰產、新安東京產、兆豐產、中信產等六家產險業至今已完成增資共1,125億元，其中新安東京產增資280億元最多，和泰產260億元次之，國泰產200億元、中信產155億元、富邦產150億元，兆豐產80億元。

但就算這六家產險業完成了1,125億元增資，仍包括富邦產、新安東京、和泰產和中信產等四家業者，去年底資本適足率或淨值比仍未達法定水準。

蔡火炎說，富邦產新送件160億元增資案已核准，增資後、富邦產RBC和淨值比都會符合法定水準；其餘和泰產已公告再增資45億元、新安東京減資再增資120億元，中信產也有增資計畫。

理賠 防疫險

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