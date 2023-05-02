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防疫雙險理賠增至2683.2億元 4月理賠數僅33.4億…月減逾7成
金管會保險局今日公布最新的防疫險、疫苗險兩大防疫險種的理賠金額，今年1至4月共理賠566.8億元，其中由於3月20日之後只有中重症確診住院才理賠，相關效應已在4月發酵，再加上有效保單承保期限已進入尾聲，因此不論理賠金額及件數均較3月大減，4月理賠金額已由三月的116億驟降至33.4億元，減幅超過7成，從去年截至今年4月底止，總理賠金額累計為2683.2億元。
最新統計顯示，今年1至4月的防疫險、疫苗險兩險種累計理賠140萬3528件，4月單月新增理賠件數8萬5242件，累計至4月底止，業者從去年迄今已理賠652.8萬件。保險局副局長蔡火炎也表示，截至四月底止，各有一家產、壽險業者仍在賣疫苗接種險，前者以續保件為主，後者則是賣團體險。
保險局最新統計顯示，截至四月底止，已有6家產險公司完成增資，包括國泰世紀200億，中信155億，富邦150億，新安東京280億，和泰260億，兆豐產險80億，總計1125億元。另外富邦產險新增資申請的160億已核准，正要增資，並有5家產險業者申請融通借款獲准，而由於理賠作業有遞延性，所以保險局會持續關注業者理賠狀況。
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