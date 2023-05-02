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質疑黑道治國　泰山：將對帶隊刑警提告

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
泰山董事長詹景超親上火線，說明接手後營運年年獲利。記者林海／攝影
泰山董事長詹景超親上火線，說明接手後營運年年獲利。記者林海／攝影

泰山經營權之爭打的激烈，市場派龍邦指控公司派多項投資不合常理，有掏空疑慮，而公司派則反控龍邦強闖董事會，質疑警察淪為打手，泰山董事長詹景超今親上火線，質疑獨立董事陳敏薰「你獨立嗎？」

詹景超表示，泰山已經成立73年，一向實實在在經營，更強調自己上任董事長以後，經營績效一直相當好，也年年獲利，但陳敏薰與泰山董事、龍邦董事長劉偉龍創下惡例，在4月20日審計委員會當天假借有人被恐嚇，如黑幫率警察衝入現場，強行帶走審計委員會主席、泰山獨立董事杜英達，也中斷會議。

泰山董事詹皓鈞也說，劉偉龍與「不正當的警察」進入會場，更譴責陳敏薰不獨立。他也指控，在會議中，陳敏薰向劉偉龍通風報信，是否是急著與黑金背景的國寶集團總裁朱國榮表態支持，有獨立性嗎？詹皓鈞更揚言，要將陳敏薰、劉偉龍與自稱大隊長的警察的手機查扣，才能保存當天通話證據。

詹皓鈞也透露，當初陳敏薰準備要舉行股東臨時會時才跟自己說，「皓鈞，不要再打了，你鬥不過龍邦的，他們不會斷頭的」，更說龍邦是最大的地下黑道，結果在20日當天反而去見朱國榮，根本就是龍邦的打手。

詹景超則說，認識陳敏薰20年，沒有負他過一天，更陸陸續續的幫過不少忙，沒想到他會如此荒唐，而市場派龍邦經營不善，連續四年沒有發放股利，還動用兩倍資本額的資金買泰山，根本是惡意併購，金管會怎麼能漠視，而龍邦原本意圖「併購泰山」、「炒作全家」、「吃下中聯」一箭三鵰，中聯供應台灣民生與軍方食用油，更可能形成國安問題。

詹景超也向警方喊話，刑警未經查證就闖入泰山審計委員會會場，事後還向朱國榮起立致意，是典型的黑道治國，也要求台北地檢署主動介入偵辦，查明警界幕後高官，也會對當天的大隊長提出無故侵入他人住宅、違法搜索、強制罪告訴。

對於龍邦指控，泰山規劃投資街口支付並非本業，詹景超則說，這是討論進行的議案，也是商業機密，不能談太多。

泰山 陳敏薰

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