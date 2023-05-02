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歷史新高！星展集團Q1淨利年成長43％：受惠淨利差增加

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

星展集團控股有限公司（簡稱「星展」）公布2023年第一季淨利較去年同期成長43%，達新幣25.7億元（約新台幣592.1億元）。股東權益報酬率提升至18.6%，雙雙創下歷史新高。受惠於淨利差增加66個基點及業務持續成長，總收入成長34%至新幣49.4 億元（約新台幣1,138.2億元）。成本收入比率改善7個百分點至38%。資產品質穩健，不良貸款比率為1.1%，而特殊提撥準備占貸款的6個基點。一般提撥準備為新幣9,900萬元，作為強化整體準備金的審慎措施。

淨利與上一季相比成長10%。由於淨利差增加 7 個基點，總收入成長 8%，貸款成長 1%，而非利息收入有季節性增幅。由於上一季有非經常性項目入帳，支出減少4%。扣除提撥準備前淨利成長16%達新幣30.5 億元。總提撥準備則因上一季度的回沖而有所增加。

按日調整後的企業及消費金融業務的淨利息收入較上一季成長2%至新幣33.8 億元。由於升息導致資產持續重新定價的升幅因存款成本上升而部分抵銷，淨利差增加8個基點至2.69%。以固定貨幣匯率計算，貸款成長1%，相當於增加新幣40億元至新幣4,170億元。非貿易企業貸款成長2%，相當於增加新幣40億元，升幅來自新加坡的房地產併購融資。貿易貸款成長3%，相當於增加新幣10億元。由於財富管理貸款減少，消費貸款下跌1%，相當於減少新幣10億元。與去年相比，由於淨利差增加104個基點，加上貸款增長3%，相當於增加新幣110億元，企業及消費金融業務的淨利息收入成長達69%。

與去年同期相比，企業及消費金融業務的淨手續費收入下跌4%。財富管理手續費因受1月基期偏高影響而下跌11%。2月及3月的財富管理手續費與去年相比維持穩定。信用卡手續費因旅遊等消費上升而成長21%，投資銀行手續費成長2%。貸款相關服務費表現穩定，而交易手續費下跌4%。

受惠於財富管理客戶收入增加，企業及消費金融業務的其他非利息收入較上一季成長35%、較去年成長22%，達新幣4.32億元。

星展集團執行總裁高博德表示，雖然本季市場波動加劇，但我們仍取得創紀錄的營運佳績，並受惠於資金避險潮帶動存款淨流入增加。即便面臨金融市場壓力，星展持續致力在數位轉型領域精進，在穩健資本支持、審慎風險管理、多元業務和靈活執行的基礎下，仍能維持業務成長並獲得客戶信任。星展多面向的業務優勢將使我們能持續支持客戶，並為股東帶來回報。

消費 財富管理

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