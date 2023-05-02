央行頻升息影響 不動產專家：保險業買方出手標的轉向了

普華國際財務顧問公司暨普華國際不動產公司(PwC)今（2）日發布《多元投資季刊 ：2023第2季》，普華國際不動產暨普華國際財務顧問董事長劉博文表示，目前台灣不動產投資市場位於低谷，但低谷中尋求轉機。

普華國際不動產公司總經理田揚名分析，由於去年至今央行持續升息，保險業投資不動產的收益率也不斷升高，接下來保險業者將因此拉長評估時程，並轉往尋求高投報產品。

田揚名指出，央行首季再度升息半碼後，重貼現率來到1.875%，因此保險業投資不動產的收益率要求升至2.845%。

田揚名認為，接下來保險業者將因此拉長評估時程，出手購買不動產標的將會轉往雙北市以外的主要城市尋求高投報產品。

普華國際不動產統計今年首季土地成交總金額為205.8億元，相較去年萎縮59%，反映資金及營建成本升高，開發商心態轉趨保守；另外，商用不動產成交總金額則為143.4億元，下跌62%，除因去年基期偏高外，法令及經濟前景略顯悲觀更是令投資人信心動搖的主因。

田揚名指出，首季主要的交易標的以廠辦及廠房最熱門，兩者占比合計達83%，多數基於自用型買方為未來營運或擴產所做的準備。