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5月繳稅季 國泰世華再推優貸方案 首期利息全額回饋

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

邁入5月繳稅旺季，國泰世華銀行推出優惠信貸方案，自即日起至2023年5月31日止，申貸金額達門檻並完成指定任務，享首期利息全額回饋。申貸、簽約、核貸對保全程可線上完成，資金快速入袋的同時再為民眾減輕利息負擔，輕鬆聰明繳稅。

根據聯徵中心資料統計，自2019年以來，全台新增信貸總人數雖連續4年均為正成長，但新增信貸總金額卻在2022年首見負成長。惟在大環境變動下，國泰世華銀行整合數位、數據和技術，仍以創新數位信貸商品精準獲客，合計2022年新增信貸件數、新增信貸撥款額度的年增率，均逆勢創下雙位數成長佳績。根據國泰世華銀行統計，2022年信貸業務成績亮眼，不僅新增信貸件數年成長率超過20%、新增核貸總金額年成長率也超過19%；更有超過九成以上的客戶透過數位通路申貸。

憑藉蓄積已久的數位轉型能量，在數位信貸服務方面，國泰世華銀行以「快速核貸」為特色，打造全線上服務流程，從申請到核貸對保皆免填紙本文件，不必花時間跑銀行與行員面對面，只要於營業時間完成線上預約諮詢，三十分鐘內便有專人即時聯繫，為客戶解決各種疑難雜症，助資金快速到位，贏得極佳口碑。

5月繳稅旺季即將到來，國泰世華銀行推出限時優惠貸款方案，即日起至5月31日止（最後撥款期限至2023/06/30止），凡符合活動資格者，於活動期間內首次申請最低利率1.88%起的「泰幸福」信用貸款，或是最快五分鐘撥款的邀請制數位信貸產品「大樹速貸」，核貸金額達新台幣70萬元以上，且以國泰世華銀行帳戶扣繳三期本息者，即享首期利息「全額」回饋！

國泰世華銀行表示，看好信貸業務成長空間，有高額資金需求的客戶，不妨把握優惠期間進行申請，一次滿足繳稅、出國進修、創業、成家等多元需求。

國泰世華 華銀 新台幣

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