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富邦媒多元支付服務再升級 momo先買後付服務上線

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

網購市場蓬勃發展，多元支付服務持續升級。富邦媒（8454）攜手台灣大哥大（3045）推出momo「大哥付 你分期」先買後付服務，即日起凡為台灣大月租型手機門號用戶，無需繁冗註冊、上傳證件、審核流程，就可在momo購物網「先買後付」。

據國際市場調查機構Juniper Research報告預估，2025年全球先買後付市場預計將達到6,800億美元。momo為持續升級多元支付選擇，推momo「大哥付 你分期」先買後付服務加入支付陣容，不僅為消費者創造可彈性調配財務運用的購物體驗，也讓無持有信用卡的金融小白、自由工作者、20歲以上學生族等，皆能享受延後或分期付款的服務。

富邦媒表示，為穩固健康便利的網購數位支付環境，momo「大哥付 你分期」服務以AI人工智能模型客製化交易額度，且逐月動態調整，幫消費者控管過度消費的風險。

「大哥付 你分期」先買後付服務正式上線後，凡為台灣大月租型手機門號用戶，不需繁冗註冊、上傳證件、審核流程，即可輕鬆3步驟於momo購物網享有便捷的先買後付體驗，步驟一，挑選心儀商品加入購物車；步驟二，於結帳頁面選擇使用momo「大哥付 你分期(台哥大你分期)」先買後付服務，並輸入台灣大門號驗證；步驟三，選擇欲分期期數，即完成下單。momo「大哥付 你分期」服務帳單也提供多元繳款方式，除四大超商、銀行轉帳外，並貼心提供myfone直營門市繳費，為消費者帶來多一個便利的網購支付選擇。

momo 台灣大哥大 消費

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