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imB暴雷說明會 主持遭嗆高歌離席！受害者「押房梭哈」配偶當場簽字離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
受害者分享，平台近日開說明協調會，結果在眾人的逼問下，主持中途憤而離席。圖／翻攝自PTT八卦板
受害者分享，平台近日開說明協調會，結果在眾人的逼問下，主持中途憤而離席。圖／翻攝自PTT八卦板

8年前標榜名人代言的imB網路借貸平台爆出龐氏騙局【龐氏騙局】為非法金融詐騙手法。先是吸引投資者，並利用後期投資者的資金，向早期投資者支付利息，此名詞取自發生於20世紀初的美國，由查爾斯·龐茲策劃的著名詐騙案例。，平台負責人曾國緯（本名曾耀峯）以「假債權、真吸金」詐騙了25億元資金，逾千名投資人組自救會。一名畢業於台大財金系的受害者則是在YouTube頻道「宅女退休吃喝生活」分享影片，只見平台近日開說明協調會，主持卻在眾人的逼問下，中途憤而離席。

報導，8年前成立的imB是台灣金隆科技公司，透過網路、業務人員以網路行銷方式做P2P不動產債權借貸的搓合，前四年以這樣的運作模式，投資人投報率都有5~8%。而後曾國緯因應自己經營的其他子公司虧損，先挪用資金、更發行「假標」，也就是沒有這個借款案、卻在官方網頁上架讓一般投資人投資。

不料，今年4月初，imB先強迫投資人展延拿回本息，隨後表示因本金無法拿回，只能暫時先領息，並透過一手發行「假標」，另一手拉高利息，以東補西來拖延爆發時間，最後紙包不住火，所有投資人才知道是一場龐氏騙局。

對此，PTT八卦板就有網友分享，同為受害者的友人過去也曾找他投資，這兩天聽對方敘述，快600萬的錢大概這輩子都拿不回來了。據悉，說明會還提供還款計畫，一個月大概才600萬，然而這麼多人要分，「可能比勞退還好笑」。

原PO表示，友人指出平台上最大的大頭約投入9000萬，推測集資砸5000萬的可能也有快10位，估計現場也有很多記者集資入股。提及該位畢業於台大財金系的受害者，原PO認為，她所投入的270萬，如果是積蓄起碼還可重新來過，但這些受害者有人拿房子去二貸「梭哈」，當場就有配偶直接拿離婚協議書簽字離婚，讓他大嘆「投資理財不可不慎」。

P2P 詐騙 自救會 PTT 離婚

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