台南市青年創業貸款增額 再加碼前2年全額利息補貼

台南市青年創業貸款專案最高額度已由100萬元提高為200萬元，可用於購置廠房、營業場所、機器設備或作為營運周轉金、創業準備金等，並加碼前2年全額利息補貼，預計每案補貼超過10萬元。近期已有2家餐飲業，零售業通過青年創業貸款審核，市府歡迎有志創業年輕人提出申請。

市長黃偉哲表示，台南以「3好」青年好創業、青年好就業、青年好成家為骨幹，全方位支持青年朋友在台南實現理想。受到國內外升息階段的經濟環境影響，央行於3月23日宣布調升利息半碼 (0.125%)，因此許多政策貸款利率指標的中華郵政2年期利率，也在3月29日同步調升，而市府提供青年創業貸款前2年全額利息補貼，以最實際的方式減輕青年創業負擔，提升長期競爭力。

經發局長林榮川說，除了利息補貼外，經發局也設服務窗口「強化企業財務應變推動辦公室」，提供免費的融資診斷服務，透過台灣中小企業聯合輔導基金會專業財務顧問的現場訪視，協助在地中小企業及青年創業了解與銀行溝通管道及技巧，提供青年創業及中小企業信用保證貸款專案內容、企業綜合性的創業及財務相關諮詢或其他創業資源轉介，強化南市中小企業經濟體質。

祭出利息補貼後獲得熱烈迴響，吸引眾多在地青年及企業詢問，近期已有2家業者 通過青年創業貸款審核，除獲取資金外還享有前2年利息補貼，市府陪伴青年走過創業艱辛路，歡迎有志創業的年輕人提出申請。詳細資訊請上台南市政府經濟發展局網站 (https://reurl.cc/a9qKa4) 或撥打台南市強化企業財務應變推動辦公室諮詢電話06-2953267洽詢。