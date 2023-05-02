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媽媽要多愛自己 全球人壽建議首重醫療與退休保障

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
媽媽疲憊指數高，建議多愛自己，首重醫療保障與退休財務規畫。圖/全球人壽提供
媽媽疲憊指數高，建議多愛自己，首重醫療保障與退休財務規畫。圖/全球人壽提供

母親節將至，根據育兒網調查「媽媽們，你平均一天擁有多少屬於自己的休息時間？」發現，近五成媽媽每天屬於自己的休息時間都不到1小時，反映出媽媽疲憊指數高，家庭事業兩頭燒。全球人壽呼籲媽媽們除了多愛自己、尋求支援，更應該為自己規畫完整醫療保障與退休財務規畫。

據全球人壽大數據團隊觀察，不管是25至34歲的年輕媽媽或35至49歲的三明治媽媽，投保件數最多的前三大主約保單都是重大傷病定期險、住院日額型終身醫療險及終身壽險；前三大附約則著重於實支實付醫療險、傷害險及重大傷病一年期健康險。

50至70歲的樂齡媽媽們著重於高齡保障的住院日額型終身醫療險 ，以及退休財務規劃的利率變動型終身壽險。

全球人壽建議媽媽多愛自己，首重醫療保障與退休財務規劃。25至34歲年輕媽媽，轉移重大醫療風顯填補經濟缺口；適應家庭與職場間奔波，長期處在高壓環境下，恐成為重大傷病的高危險族群。建議可規劃重大傷病定期險為主約，搭配一年期實支實付醫療險、傷害險及重大傷病險等附約，所需平均保費約新台幣1.4萬至1.7萬元內。也別忽略了住院治療時期因請假造成的薪資損失或是看護費用，建議可透過住院日額型醫療險來填補經濟損失。

35至49歲三明治媽媽，強化多次給付型癌症險與長照險照顧未來的自己；不能忽視癌症帶來的威脅，建議可以透過多次給付型癌症險，來減輕初期大筆醫療支出及後續治療的負擔。並及早規劃長照險，轉嫁家庭責任時期因疾病或是意外造成的長照風險，或是退休後因逐漸退化而產生的照護需求。

50至70歲樂齡媽媽，高齡醫療保障、退休財務規劃；醫療技術進步及平均餘命屢創新高，不能忽視高齡保障，搭配具有高齡實支實付的終身型醫療險來強化高齡保障。選擇具有穩定成長特性的利率變動型終身壽險，除了立即享有終身壽險保障外，每年還可以透過宣告利率的機制享有增值回饋分享金。

醫療險 重大傷病險 退休

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