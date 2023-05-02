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富邦期貨：美科技股財報較預期樂觀而緩和悲觀情緒

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導
散戶小台籌碼分析
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第一共和銀行遭美國聯邦存款保險公司(FDIC)接管，並且由摩根大通收購，摩根大通執行長戴蒙表示，在第一共和銀行的收購決議通過後，最近幾周導致美國三大地區性銀行倒閉的危機已基本結束；另外，美國4月ISM製造業指數報47.1，優於預期46.8，也高於前值46.3，聯準會5月升息的阻礙基本上已被排除，市場等待FOMC會議結果，美股四大指數除費半指數外，其餘指數均小幅收跌。

近期市場已大致反應半導體產業庫存調整時間延長的利空，同時美科技股財報表現較市場預期樂觀，緩和市場對景氣悲觀的情緒，短線有機會帶動台股續彈；不過，本周還有FOMC會議及非農就業報告公布，行情可能較為震盪。期貨籌碼方面，外資台指期未平倉淨多單持續回升至12,000口之上，散戶小台多空比在0軸之下，未平倉PUT/CALL Ratio上升至110%之上，籌碼面有利多方。(富邦期貨/提供)

美國 期貨

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