5月綜所稅卡友戰開打 銀行刷卡回饋懶人包一次看

5月繳交綜所稅季節來臨，國銀端牛肉吸引卡友刷卡繳稅，兆豐銀指出，今年綜所稅申報新規上路，最主要的差異在於免稅額由8.8萬調高4千元至9.2萬元，標準扣除額則由12萬調高至12.4萬，每人基本生活費也由19.2萬調高至19.6萬。

金融業提醒，若信用卡額度不足，可以提前致電銀行申請調高額度，繳稅就能順暢不卡關，此外今年繳稅期限是5月31日，不會比照過去三年因疫情延到6月。

去年信用卡繳稅金額較前(2021)年增加超過306億元，年成長近3成，每卡平均繳稅金額超過13萬元寫下歷史新高。兆豐銀指出，根據統計，去年高達68%卡友稅額不到3萬元，今年多家國銀端牛肉，一般上班族繳稅款萬元起跳者，可以選擇兆豐銀、星展銀最少有100元回饋。

如果是頂級卡或是財富管理頂級貴客，則有多家銀行可以選擇，中信銀給最高里程數回饋2.45％，或是選LINE POINTS最高0.38％回饋。

如果想拿刷卡金回饋，永豐銀給連續2個月往來資產規模達等值新台幣3,000萬元以上的尊榮理財「永傳」會員最高0.4％刷卡金回饋、上限20萬元，連續2個月往來資產規模達等值新台幣1,000萬元以上的「永富」會員，最高享0.25%刷卡金回饋、上限2萬元。

銀行刷卡回饋牛肉大比拚 懶人包一次看

中信銀

中信商旅鈦金卡或LINE Pay信用卡及簽帳金融卡繳稅，不限稅額皆享0.2%現金或LINE POINTS回饋，單筆繳稅額滿新臺幣100萬元，最高享0.35%現金或LINE POINTS回饋。

中信銀行財富管理個人會員「首富家」（含）以上客戶則有專屬優惠，單筆稅額滿30萬元，可享0.38%現金或LINE POINTS回饋；刷和泰聯名卡繳稅，不限稅額享0.5%和泰Points回饋。

單筆稅額滿100萬元為例，財富管理個人會員「首富家」（含）以上客戶刷指定卡別，可獲得新臺幣3,800元現金、3,800點LINE POINTS或5,000點和泰Points回饋

中華航空聯名卡每100元回饋1哩，單筆稅額滿新台幣2,000萬元，再加碼華航哩程16萬哩，加總共36萬哩，可兌換2張長程線商務艙來回機票及1張亞洲線豪經艙來回機票，價值約49萬元，換算回饋率最高達2.45%。中國信託信用卡不限卡別，皆享固定額度內最高12期分期0利率優惠

永豐銀

免手續費。永傳會員0.4％刷卡金回饋、最高回饋20萬元限量500名；永富會員0.25％刷卡金回饋、最高回饋2萬元限量1000名。滿2000元申請單筆消費分期，分3~12期4％利率，分期金額１萬元起回饋200元刷卡金，達2萬元回饋400元刷卡金。

玉山銀

世界卡與無限卡卡友，100萬以下0.25％現金回饋但上限2500元，100萬以上0.36％回饋但上限6萬元，如果是理財會員菁英以上0.38％回饋但上限10萬元。星宇航空聯名卡每100元回饋1里，等同1.25％回饋，上限20萬里。

ＵBear卡、Pi拍錢包信用卡、Only卡、數位e卡、公務人員國民旅遊卡、家樂福聯名卡、南山人壽聯名卡卡友，100萬以下0.2％回饋但上限2000元，100萬以上0.25％回饋但上限3萬元。ＵBear卡或 Pi拍錢包新戶0.3％回饋但上限1000元。其他玉山（2884）卡友使用玉山Wallet行動繳稅享0.2%現金回饋。

國泰世華銀

一次付清免手續費，申請稅款分期享每期0.5%分期優惠利率。可分期期數為3期、6期、12期、18期、24期。世界卡與CUBE卡繳稅，單筆1.5萬以上0.25％回饋，單筆100萬以上0.35％回饋，財管VIP單筆30萬以上0.38％回饋。每正卡戶回饋上限35萬，將換匯為等值日圓後回饋到國泰世華銀外幣帳戶。

兆豐銀

免手續費，繳稅滿額禮。台灣Pay（1711）綁定兆豐金融卡或信用卡，繳稅3萬元以下都有100元可拿，繳稅滿額綁信用卡最高可獲1000元回饋，綁金融卡最高更可賺到6000元回饋，若首次開立數位帳戶，還會加送日幣1000元，享受多重小確幸。 「不限金額」最高6期0利率、以及10期0.38%、20期1.88%、30期2.88%的優惠年利率分期方案。

星展銀

免手續費。5/1~6/3刷卡，並於規定期間內於星展Card+信用卡數位服務完成登錄，可以選擇最優1,500元刷卡金回饋或分期0%利率，繳稅金額達2萬元、10萬元或30萬元，分別可享100元、800元或1,500元的刷卡金回饋；繳稅金額達3萬元及30萬元以上的持卡人，則可分別享有6期及12期分期0%利率。 繳稅金額達2萬元、10萬元或30萬元，分別可享100元、800元或1,500元的刷卡金回饋 。

單筆稅額達100萬元，再加碼回饋3,000元刷卡金，相當於最優可享4,500元刷卡金。

一銀

一次付清免手續費。免登錄享最高5000元回饋；高資產理財貴賓戶更祭出繳稅後之一般消費筆筆享10％刷卡金回饋，最高可獲得5萬元

icash Pay

繳納金額單筆滿3,000元以上即可參加「icash Pay綜所稅幫你PAY活動」，獎項包含將抽出1,000名用戶可免費獲得300點OPEN POINT外，一名可獲得與繳稅金額等值點數、最高上限30萬點。

綁定指定銀行存款帳戶繳稅，最高加碼回饋100點點數。一銀單筆滿3000元送100點、上限100點，中信與北富銀首次連結存款帳戶消費任一筆給回饋，前者送100點並限量1500名，後者送66元並限量1000名。