壽險入不敷出 2022年保險給付對保費收入比創新高

中華信評指出，美國利率大幅走高及隨之而來的美元升值，使台灣投保人在2022年對持有美元保單的意願較低，解約率因此升高，且美元計價保單的保費收入成長速度減緩；至2022年底，壽險業的保險給付對總保費收入比率，從2021年底的65%攀升至94%的歷史新高。

壽險公司近年來持續推銷美元保單，以滿足美元持有者的儲蓄需求，主要以美元計價的外幣保單在2022年時在初年度保費中的占比達53%，高於2018年的18%。

中華信評表示，2022年期間壽險業保費收入在各種不利因素的匯聚下發生前所未有的下跌，包括壽險業續期保費縮減，及在不確定的市場情況下推銷投資型保單遭遇阻礙；在四至六年前暢銷的儲蓄型保單商品已不再貢獻續期保費，因為前述保單的保費支付期間業已屆滿。投保人在購買更多以美元計價的商品時，也因美元升值而卻步。

因此，2022年初年度保費收入下滑了32%，而2021年則正成長22%。2019年時主管機關引導壽險業者改為銷售天期較長且利潤率較高的保障型商品，導致保費下滑。但在此之後，利潤率較高的長期保障型商品的保費成長依然有限。

中華信評指出，雖然保險給付對保費收入比可望從2022年達到的水準下降，但在2023年時仍可能高於56%的五年期平均水準，反映保費收入成長仍可能處於停滯。中華信評預期，在壽險業者努力銷售長天期保單的帶動下，2023年保費收入下滑幅度將趨緩。此外，對儲蓄與保障型商品強勁的潛在需求，持續支撐保費收入成長前景，但2024年前明顯成長的可能性不大。