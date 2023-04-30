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不如美元定存！金控現金殖利率跌破3% 牽動除權息行情

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
圖為中信金控總部。本報資料照片
圖為中信金控總部。本報資料照片

升息風暴重擊金控獲利，也吃掉了金控股息。據統計，目前12家金控已公告的總配息額僅1144.3億元，若再加上台新金（2887），估總配息額將腰斬、僅剩1200餘億元的9年低點，平均現金殖利率2.8%，較過去十年來平均現金殖利率4.3%，縮水了1/3，存股變存「骨」。

法人說，金控股的平均現金殖利率僅2.8%，遠低於目前各銀行推出年息逾4.7%的美元高息定存、及海外投資等級債券約5~6%報酬率還低，是否會影響6~8月金融股的除權息行情，值得高度關注。

一般存股族都會參與除權息，也就是續抱金融股、等著填息；但若是炒短者，則會擔心領了股息、卻賠掉股票價差，加上今年現金殖利率偏低，市場關注是否出現投資人「棄股、買債或轉抱定存」而衍生金融股棄權息賣壓。

14家金控中，國票金（2889）、新光金（2888）已確定不配息，開發金（2883）配息頗有挑戰下，11家金控配息中，除台新金尚未公布外，其餘10家金控均已陸續公告，配息額均較去年大縮水，最高縮水達7成。

這十家金控中，超過百億元配息額者有六家，最高的是中信金（2891）達196億元，股息配發率最佳的是兆豐金（2886），幾乎把去年賺的、都回饋給小股東。

法人估台新金每股約配息0.5~0.6元、股息額約65億元左右，若加上既有12家金控總股息1144億元，估13家金控總股息約1200餘億元，較去年總股息2384億元、年衰退5成，也是2014年來、9年低點。

再以上週五（28日）各金控收盤價來看，現金殖利率逾3%者僅四家，中信金4.4%最高、兆豐金3.6%次之，永豐金（2890）3.6%居第三、元大金（2885）3.54%，殖利率約2%者也有四家，國泰金（2882）、富邦金（2881）、第一金（2892）和華南金（2880），另2%以下是合庫金（5880）和玉山金（2884），殖利率都較往年大縮水。

高現金殖利率股多會吸引投資人湧進、參與除權息，一家法人分析金融股過去十年（2010~2022年）的除息行情，整體金融股除息前三個月的平均股價報酬率達3.6%，其中以銀行股漲幅達4.6%最佳、優於壽險股3.2%及證券股3.4%。

但今年金融股殖利率全面走低，可能會讓投資人在除權息之前，先賣出股票，進而讓整體金融股除息前三個月股價報酬率下滑。

法人說，若後市美國停止升息，將有助資金回流台股、推升台股交易量，看好證券股，及利率將維持高檔下，也有利銀行股。

殖利率 配息

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