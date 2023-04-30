銀行管理富豪戶資產破5000億元 北富銀下季加入戰局

據金管會3月底統計，8家銀行開辦高資產客戶數4,264人、管理資產規模5314億元，首度衝破5000億元大關，業績最好的前三大是中信銀、兆豐銀和第一銀，合庫銀則緊追其後，第二季北富銀將加入戰局，料富豪戶競爭將更趨激烈。

中信銀3月底客戶數、管理資產規模各達1125人、1141億元，已連續兩個月減少，今年來已減少178人、148億元，可能與高資產客戶身分覆審時，因故不符合，導致客戶數減少。

亞軍是兆豐銀782人、1109億元，第一銀則以662人和947億元踢走合庫，居第三大。合庫2月推出2檔外幣結構型商品、引大戶認購，3月則回歸基本盤。

銀行局副局長林志吉說，這三家業績好，主因是潛在客群多，也對商品開發和業務拓展積極程度高，導致客戶數和管理資產規模快速成長。

券商搶富豪戶部分，2023年3月底有8家券商開辦，總客戶數850人、累計交易金額651億元，值得注意的是，3月國泰證以「黑馬」之姿，一舉擊退兆豐證、元大證，奪下后冠，僅次於永豐金證，應是複委託業務大增所致。

永豐金證3月底客戶數332人、交易額281億元，客戶數和交易額都居冠，國泰105人、交易額230億元緊追，元大證落到老三，184人、121億元與上月持平。

證期局副局長高晶萍說，這三家業績最好的券商，主因是營業規模大、業務範圍廣，客戶數也較多，有較大優勢可以從既有客戶中尋求高資產客戶來開發、奪得先機。