椰林辦桌席開200桌 華南銀行挺台大

華南銀行為力挺應屆畢業生，替即將步入職場的新鮮人加油打氣，特別贊助台灣大學畢聯會於4月29日舉辦「椰林辦桌」活動，現場席開200桌、超過2,500人舉杯共歡。

除台灣大學校長陳文章、副校長丁詩同等師長親臨會場同歡，華南金控（2880）暨華南銀行董事長張雲鵬、華南銀行總經理黃俊智也全程參與支持，表揚今年度獲選優勝的原創畢業歌曲團隊，並與畢業生共同歡唱。

張雲鵬在晚會中特別以台大校友及大學長的身分，鼓勵畢業生要勇於發揮創意、勇敢追夢，尤其在AI、區塊鏈等金融科技驅動下 ，跨域整合及靈活學習的能力是不被時代淘汰的不二法門，即使自己已經年近七旬，還是每天都在學習新知。

華南銀行也以最實際的作為支持學生發展，每年捐贈台灣大學學生獎助學金、社團活動經費，及補助學生出國交換計劃，讓學生無後顧之憂地跨出實踐理想的第一步。

於此同時，華南銀行積極落實在地經營及社會共好，持續與知名大提琴家張正傑老師合作，在台大分行舉辦音樂會，美妙樂曲鼓舞人心，獲得廣大迴響，也牽起彼此的繫盼。

近年華南銀行積極推動數位轉型，今年2月更成立金融科技部，大舉招募數位及資訊人才，厚植「創新、數據、敏捷」三大核心科技力 以提供客戶更優質的數位服務。因此，華南銀行今年起將與台灣大學管理學院生涯發展服務中心（CARDO）攜手合作，共同打造專業領域學習平台，邀請台大學生接觸及認識金融業的點點滴滴，培育學生演練職場軟實力，同時也為企業帶進新氣象 期待吸引更多優秀人才共創數位金融新未來。

張雲鵬表示，期待畢業生能為企業注入動能，也將協助新鮮人開拓更寬廣的視野，華南銀行未來不僅將與台灣大學展開更密切、更多元的合作，也將開放更多機會給有志一同的社會新鮮人前進金融業打拼，秉持「信賴、熱忱、創新」精神，積極落實社會共好，由上而下持續深化ESG理念，力求達成永續經營的願景。