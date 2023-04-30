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獨家／玉山金啟動世代交替 黃男州料兼任金控、銀行董座

經濟日報／ 記者廖珮君李秉豪／台北即時報導
玉山銀行董事長黃男州。記者季相儒／攝影
玉山銀行董事長黃男州。記者季相儒／攝影

玉山金控（2884）可望啟動世代交替，現任玉山銀行董事長黃男州，預料升任玉山金董事長兼任銀行董事長。根據玉山金控最新公布的董事提名及候選名單，玉山銀行創辦人黃永仁、同時也是現任玉山金董事長，並未在董事名單，市場預料玉山金將啟動接班，由黃男州擔任兩家公司董事長。

黃男州今天接到記者詢問，僅表示，一切由玉山金統一窗口回應。玉山金則表示，一切待玉山金6月9日股東會、董事會結束後會進行公布。

據了解，玉山金控內部近年來已多次討論到世代交替問題，黃男州也一直視為接班最佳人選，直到今年董事會，黃永仁並未出現在董事提名的名單中，市場預料今年將成為玉山金的世代交替年。

依照最新的董事名單，黃永仁的董事席次，將由玉山銀的法金執行長林隆政取代。

玉山金控 玉山銀行 黃男州

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